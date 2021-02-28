彰化縣政府28日上午在縣立圖書館前廣場舉行228和平紀念日追思活動，彰化縣長王惠美向受難者及家屬致意並獻上和平花束，並宣布將在廣場上設置紀念碑，在說明整體設計意象後，眾人聯合祈願祝禱，象徵追求更祥和的世界。

彰化縣年年都會辦理228和平紀念日追思紀念活動，今年因應疫情縮小規模，以「悠揚樂章」音樂表演開場，盼藉由樂曲的柔和旋律，釋放那些受壓迫束縛、而被恐懼禁錮的心靈，並將傷痛轉化為愛與包容；228事件受難者及家屬代表也受邀上台致詞，娓娓道出過往的事件經歷，引領與會者進入時光隧道，串起各界對於事件的記憶。

彰化縣各界在彰化縣立圖書館前舉辦228和平紀念日追思緬懷活動。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美親自獻上百合花花束表達追思感恩，也當眾宣布將設置228和平紀念碑。（謝瓊雲攝）

全體參加人員聯合祈福祝禱，盼能追求更平等的世界。（謝瓊雲攝）

王惠美表示，228事件74周年，這是台灣族群衝突中最令人不忍碰觸的一段歷史，舉辦紀念活動除了緬懷追思先人的犧牲，透過年復一年的活動重新省思，消弭因事件產生的歧見對立、衝突與隔閡，開創祥和互助的社會，大家攜手前行、重新出發，迎向愛與包容的未來。

王惠美說，上任後首度參加紀念活動時彰化縣228關懷協會創辦人林才壽就要求要比照其他縣市，設置228紀念碑，歷經2年多來的研議、尋找合適地點，縣內各機關單位多次開會協調評估，終於決定選址在縣圖廣場。

紀念碑採平鋪貼齊地面方式設置，為國內首座平面式二二八紀念碑，座落在縣立圖書館前廣場，象徵著人人站在紀念碑上發表言論，都需要受到尊重與聆聽。

王惠美說，特別感謝臺灣知名畫家張堂庫先生提供其畫作「希望」的百合花圖樣，代表自由包容及堅忍不拔的精神生生不息之外，也希望未來紀念碑能結合圖書館的文教意義，讓民眾增進228事件的認識與理解。

(中時 )