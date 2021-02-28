新竹縣打造無障礙生活環境獲中央肯定！內政部營建署「109年度公共建築物無障礙生活環境業務督導考核」，新竹縣評比分數高達96.3分獲得特優，成為非六都第一名，而首次申請107至109年提升道路品質推動騎樓整平計畫，評比更獲得滿分。

「安全步行空間是幸福友善城市的關鍵指標！」縣長楊文科表示，首次騎樓整平計畫在竹北市及湖口鄉13處路段，以無障礙舒適的通行動線為原則，淨空騎樓和整平高低差，讓身障朋友、嬰兒推車都能通行無阻，提升縣民步行環境，未來會持續施作打造幸福友善城市。

湖口鄉中山路二段騎樓整平，讓身障朋友、嬰兒推車都能通行無阻。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

工務處長林鶴斯表示，騎樓整平計畫工程技術難度雖然不高、經費也不多，但與居民溝通協調卻是一大挑戰，也是成功與否的關鍵，因此最困難的就是整平意願徵詢，施工前需一戶戶與住家店面不斷溝通協調。

107至109年推動騎樓整平計畫路段共13處，竹北市有光明六路、縣政九路，湖口鄉為火車站前中山路二段、中正路一段、民族街等，經費1305萬餘元，營建署督導考核包括業務評分現勘評分都獲得很好扇績。

其中，現勘評分認新建、既有建築物及騎樓整平無障礙設施，有提升騎樓環境品質，便於行動不便者行走的成效，成績優異更被納入營建署考核計畫加分項目的參考表。

工務處特別提到，這項督導考核成績為行政院主計總處作為增減對地方一般性補助依據，亦為天下雜誌幸福城市大調查-社福力指標性依據及遠見雜誌縣市總體競爭力評比「生活與現代化」項目的依據，可望為未來幸福城市調查加分，今年會持續爭取計畫，讓更多路段更友善。

(中時 )