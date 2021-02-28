HBL高中籃球聯賽總決賽3月6日將在台北小巨蛋開打，新竹有2支球隊闖進4強，分別是新竹市光復中學和新竹縣東泰高中，東泰高中指這該校藍球史上第一次進4強決賽，希望能為新竹縣高中籃球爭取最高榮耀。

新竹攻城獅與桃園領航員2月27日在新竹縣體育館開打前，特別介紹光復和東泰打進HBL的4強決賽，東泰將要面對兵多將廣的南山高中，光復則和泰山高中對戰，若東泰和光復能擊敗對手，新竹2支球隊在冠軍戰對決，勢必將成為HBL的熱門話題。

新竹有2支球隊打入HBL4強，美國在台協會處長酈英傑（中）和縣長楊文科（右二）與學生們一起比出新竹攻城獅招牌手勢。（羅浚濱攝）

縣長楊文科認為，縣府引進職籃新竹攻城獅隊，以新竹縣體育館當作主場地，帶動大新竹籃球風氣，對高中籃球有很大加乘效果，東泰高中能打入HBL4強，教練努力培訓、支持及鼓勵選手，功不可沒，預祝在接下來賽事，能過關斬將，勇奪HBL冠軍！

楊文科指縣府為打造竹縣成為健康樂活休閒城市，全力投入資源與新竹攻城獅隊合作，新竹縣體育館採用NBA等級地板，以完善交通規畫，讓全國民眾能安全便利的來看籃球比賽，展現新竹縣執行大型活動的軟實力！

楊文科並說，新竹攻城獅隊並到學校與學生進行公益籃球教學活動或友誼賽，讓喜愛打籃球的學生球員知道，職業運動選手必須擔負什麼樣的社會責任，縣府會積極投入多項資源，讓學生在完整照顧下，持續站上全國舞台爭取佳績。

東泰高中這次闖入4強的關鍵戰役，幾乎仰賴5名先發球員打滿全場，漂亮打敗衛冕軍能仁家商，締造隊史新猷，這也是東泰成軍以來，首次在HBL戰場擊敗能仁家商，更被視為本學年最令人驚奇的球隊。

(中時 )