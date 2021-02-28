二二八事件滿74周年，蔡英文總統今天提醒三件事情，強調民主制度發展的過程或許有些人會覺得社會太紛擾，懷念起威權統治下的秩序。但我們始終要記得，懇切地傾聽民意和人民對話，讓多元的聲音自由地呈現，讓創意可以自然地發揮。這樣的民主和自由，是最基本的價值，不能被交易，也不能被交換。

蔡英文在臉書表示，1947年3月6日，在二二八後的不安氣氛中，高雄要塞司令部扣押了前往溝通的社會賢達，軍隊也隨即進入市區。市政府、火車站、高雄中學，都是軍隊的目標，市民犧牲慘重。

蔡英文總統出席「二二八事件74周年中樞紀念儀式」。（總統府提供)

她舉例，台灣二二八關懷總會的王文宏理事長，他的父親就在事件中遇害。僥倖活下來的人，也受到極大的衝擊，像是大家都很熟悉的彭明敏，他的父親彭清靠是當年的議長，也是被扣押的溝通代表之一，在被放出來後，心情粉碎，再也不理會公共事務。

她說，二二八事件之後，以及後來數十年的威權統治，不但讓台灣失去一整個世代的菁英，也讓大多數的台灣人，像彭清靠那樣不再說話了。已經離開的人無法說話，還在的人，變成不敢說話。不僅「二二八」三個字是社會的禁忌，所有經歷那個年代的人，心中都有一個「小警總」。

她也要求大家互相提醒三件事情：

第一，我們必須誠實面對自己的歷史。在二二八以及後來的威權時期，軍法官判死刑的紀錄，還有政府高層違反權力分立，介入政治案件判決的紀錄，都已經被公開了。這是促進轉型正義委員會所推動的「台灣轉型正義資料庫」的內容。我們希望深入了解，威權統治下「壓迫體制」，到底是怎麼樣侵犯人權。這樣才能提醒大家，只有民主制度，才可能出現一個自我節制、勇於反省的政府。

第二，我們必須充分保障人權和人性的尊嚴。去年，符合聯合國巴黎原則的國家人權委員會，已經正式成立。國際上的經驗告訴我們，民主有可能倒退、威權也可能復甦，要避免悲劇重演，就要把人權意識，內化成政府體制的DNA，這也是我們推動轉型正義的重要目標。

第三，我們必須堅守「民主自由不能交換」的價值信念。民主制度發展的過程，需要經過辛苦的調適，也可能「進兩步，退一步」。或許有些人會覺得社會太紛擾了，懷念起威權統治下的秩序。

但她強調，我們始終要記得，懇切地傾聽民意和人民對話，讓多元的聲音自由地呈現，讓創意可以自然地發揮。這樣的民主和自由，才是台灣能夠持續發展的關鍵。這是最基本的價值，不能被交易，也不能被交換。

蔡英文表示，二二八距離現在，已經74年。每一年舉辦中樞紀念儀式，不僅代表國家的反省，也代表台灣人民不會忘記威權曾經帶給我們的苦痛，更會珍惜得來不易的自由民主。當年犧牲的英靈，並沒有離開我們。他們安息在故鄉山河的懷裡，活在同胞的心內。

她呼籲，今天生活在台灣的我們，以及未來一代又一代的台灣人民，「我們要團結、要努力，繼續定義出我們自己的歷史，讓自由民主的花朵，持續開遍美麗島。」

(中時 )