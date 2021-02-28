港星吳孟達27日因肝癌過世，一代笑匠殞落，令人不捨，圈內與他合作過的多位巨星，包括周星馳、劉德華、周潤發、任達華、吳君如、莫文蔚、王祖賢、林志穎等紛紛發文哀悼，馬來西亞前總理納吉布拉扎克（Najib Razak）在個人臉書轉發了相關新聞讚吳孟達是「傳奇」。

納吉布表示80年代至90年代間，許多馬來西亞人都是周星馳電影的粉絲，對於生前和星爺合作過多部經典作的吳孟達，自然也相當熟悉，加上吳孟達現任妻子侯珊燕曾是馬來西亞小姐季軍，因此這次他病逝的消息也在馬來西亞引起了廣泛的關注和討論。 納吉布也對吳孟達的家人表達了慰問之意。

吳孟達好友田啟文日前受訪時透露，吳孟達病情急轉直下後，現任妻子侯珊燕和兒子還有女兒，就立刻從馬來西亞飛往香港，結束隔離之後，一直在病房內陪伴達叔。昨天過世大約一個小時後，港媒也拍到了他們陸續離開醫院，兒子吳韋倫更是手上拿著一盒衛生紙，沉默不語搭車離開。侯珊燕的堂姐也向媒體表示，全家人都對吳孟達的離開感到相當震驚，「一切太突然，我們以為他在休養中，還希望他能康復，未料卻突然接到壞消息」。

(中時 )