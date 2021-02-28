大陸女星李冰冰昨（27日）迎接48歲生日，她原本預計將會在工作中度過，不過當李冰冰進到酒店房間時，卻發現被Hello Kitty包圍，藝人好友趙麗穎也特地現身為李冰冰慶生，讓李冰冰開心發文說：「今年是我本命年，謝謝你們，讓我1秒回到18歲，我要記住這一刻，永遠住在這粉色的世界裡不再長大！愛你們！」

李冰冰今早在微博曬慶生照，她開心寫下：「直到現在心裡還是懵的，還得反應一會」，李冰冰表示自己很少過生日，加上今年生日剛好在工作、出差中度過，李冰冰原本打算到酒店洗洗睡、休息，直接為隔天的工作做準備，不過當李冰冰進到房間時，則發現房間滿是鮮花和Hello Kitty。

趙麗穎驚喜為李冰冰慶生，雙姝好交情溢於言表。（圖／取材自李冰冰微博）

生日驚喜讓李冰冰反應好幾秒才明白，她還感動得想哭又大笑，李冰冰開心直呼：「我的媽呀，我被Surprise（驚喜）了！！」李冰冰驚訝又激動，她感謝粉絲、同事和星友趙麗穎：「連我這麼有洞察力的人都能被你們騙到，你們太有心太暖了，這個生日真是粉的冒泡」。

照片中，48歲李冰冰和33歲趙麗穎開心嘟嘴、手捧蛋糕，雙姝還俏皮手比愛心，模樣可愛，頭綁辮子的李冰冰凍齡宛如少女，其中，趙麗穎頂著一頭長髮，對著鏡頭露出甜笑，狀態極好的趙麗穎，完全看不出是一個孩子的媽，兩女神難得同框，絕美畫面更是讓全網都大飽眼福。

(中時新聞網)