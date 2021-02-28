苗栗一位郵務士協助老婆婆幫忙推回收車走完上坡路段，被民眾目擊發上網路，引起熱議。（翻攝臉書社團《郵局郵政全民開講》）

苗栗縣西湖鄉26日發生一件暖心的事件，一名郵務士在執勤過程中，於上坡路段遇見一位9旬的年邁老婆婆，遂主動停下機車，協助婆婆將滿載的回收推車推上坡，將近2公里的路段，耗時50分鐘，全程被路過民眾目擊並拍下了照片，引起網友熱議。

一位男子26日在臉書社團《郵局郵政全民開講》發文，內文指出，他因送貨經過苗栗西湖，卻在一處上坡路段中，發現一名身穿綠衣的郵務士推著一台推車，其後方還跟著一位戴著斗笠，行走緩慢的年長者。

男子透露，他當時經過時本不以為意，後來才發現是郵務士主動將機車停下來，並回頭幫忙婆婆將推車推上坡；原PO相當感動地說，「我的眼淚幾乎要奪眶而出了，特地調轉車頭，回去偷拍了相片和一小段影片。」

暖心的一幕在網路上發酵，不少網友留言回應，大讚這位綠衣天使，「最美的風景就是傳播幸福散播愛的綠巨人」、「好人會有好報的！令人感動」、「默默付出，是郵政人的精神，感佩啊！」、「這位綠衣使者，令人欽佩，助人為快樂之本，值得大家學習之好榜樣。」

據了解，照片中的綠衣郵務士本名為江奉錦，他也出面還原事發過程，他透露當時他已送完信，湊巧看到婆婆在上坡路段行走，才趕緊下車幫忙推；江奉錦表示，雖然那台推車將近20公斤，他仍持續推了50分鐘，直到上坡路段趨於和緩，才交還給婆婆。而當時會選擇停下來幫忙，是因為婆婆工作的身影令他想起過世的奶奶，他才停車幫忙。

(中時新聞網)