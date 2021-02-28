南投縣政府為解決中興新村中興路以西的內轆淹水民瘼，28日由副縣長陳正昇代表，在慶福寺南牌樓進行動土典禮，陳正昇強調，中興路分洪工程明年3月完工後，將保障內轆地區廣達7公頃、近萬居民免除水患威脅。

動土典禮28日上午舉行，陳正昇副縣長、投縣府工務處長陳錫梧、立委許淑華、多位縣議員皆出席，在行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧主祭下，向慶福寺慚愧祖師公、地基主焚香祈福，動土典禮莊嚴隆重。

陳正昇指出，慶福寺南牌樓正好位在中興路分洪工程途經的路線上，能夠獲得慚愧祖師公及地方民眾支持遷移，實在是地方之福。縣府同時也向營建署爭取額外的120萬元經費，開闢南營路直通中興路光明南路口的「利民便道」，解決牌樓遷移施工，需中斷南營路約8個月的民眾通勤問題。

投縣府指出，中興路分洪工程屬於「南投縣管區域排水外轆排水系統規劃」的治水方案，總工程經費達2.2億元，縣府負擔18％，約4000萬元，去年8月由縣府發包動工，在內轆橋及中興路設置兩處分洪壓力箱涵，藉此將中興路上游流入內轆排水支線及內轆排水支線之一的逕流，在達一定水位前即截流排入貓羅溪，避免超負荷的洪水流入內轆排水支線，從而化解下游內轆地區廣達7公頃，共3241戶近1萬人次居民的水患威脅。

慶福寺主委曾明炘表示，非常感謝中央地方配合籌措經費推動中興路分洪工程，解決內轆地區的淹水問題；另外，也感謝地方士紳李朝權延續其尊翁捐建慶福寺南北牌樓的敬神虔心，協助這次南牌樓的遷移作業。

(中時 )