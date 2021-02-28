國內油價在農曆新年期間才凍漲2星期，沒想到現在又面臨連續2周的上漲。中油28日宣布，油價自3月1日零點起調漲0.1元。

中油今日表示，根據浮動油價調整機制作業原則，考量亞鄰競爭國最低價的條件下，汽油、柴油價格每公升調漲0.1元。調整後各類油品零售價格分別是92無鉛汽油每公升25.6元、95無鉛汽油每公升27.1元、98無鉛汽油每公升29.1元，超級柴油每公升22.9元。

台灣中油表示，本週受美國德州原油復產因設施檢修受阻、美國鑽油井機台數近3個月首次下降等因素影響導致油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶64.13美元，較前週62.80美元上漲1.33美元，新臺幣兌美元匯率升值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為1.56 %。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應分別調漲1.5元及2.0元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.1元，台灣中油汽、柴油各吸收1.4及1.9元。

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(中時新聞網)