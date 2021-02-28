為了鎮壓各地民眾對軍方政變的示威抗議，緬甸警方今（28）日再對示威者開槍，據傳今日已有4人重彈身亡，多人受傷。
緬甸軍方2月1日發動政變，拘留民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等人，緬甸全國各地自此發動示威抗議，反對軍方統治。
軍方27日發動最大規模鎮壓，逮捕超過470人，並且在蒙育瓦（Monywa）造成一名女示威者中實彈身亡，路透社報導，緬甸警方今日再對民眾開槍，並且造成2人死亡。
報導指出，緬甸南部土瓦鎮（Dawei）的政治人物邱敏希（Kyaw Min Htike，音譯）表示，警方在土瓦鎮開槍，造成1人死亡、多人受傷，當地媒體「The Dawei Watch」也報導，警方對抗議民眾開槍造成至少1死、十多人受傷。不過法新社引述救難隊員Pyae Zaw Hein的說法及當地媒體指出，緬甸警方在土瓦鎮的鎮壓至少造成3人死亡、20多人受傷。
「3名死者被實彈擊中，其餘傷者被橡膠子彈擊中」，Pyae Zaw Hein表示，死傷可能更多，因為有更多傷者被送進來。
另外警方也在第一大城仰光開火，當地一名匿名醫生證實，一名男子胸部中彈後送醫不治。仰光當地的「密希瑪新聞社」（Mizzima Media）也有報導這項消息。加總仰光及土瓦鎮的死亡人數，緬甸軍方今日的鎮壓行動至今可能至少造成4人喪命。
自軍政府掌權以來，緬甸各地已經陷入動盪一個月，數十萬民眾走上街頭抗議，仰光稍早畫面顯示，好幾名示威者全身血，在其他抗議人士協助下離開，目前尚不清楚這些人是如何受傷的，不過緬甸獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）在推特指出，民眾遭「槍殺」，並附上民眾流血倒地、動彈不得的畫面。
目擊者也表示，警方也使用閃光彈、催淚瓦斯驅趕抗議群眾。
當地民眾表示，警方今日一早就出動，在各大示威地點集結，他們快速移動破壞示威群眾的隊伍，加入抗爭的仰光教師Hayman May Hninsi表示，今天上午他和老師同事們上街頭抗議，他描述警察們下車後，沒有事先警告就投擲閃光彈，許多老師們在逃竄過程中受傷。
另外也有畫面顯示，醫生及醫學系學生穿著白袍逃竄。
緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）一再宣稱軍方採取最小武力應對群眾抗議，不過至今軍方的鎮壓已至少造成5人死亡，軍方則稱一名警察喪命。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。