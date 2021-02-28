為了鎮壓各地民眾對軍方政變的示威抗議，緬甸警方今（28）日再對示威者開槍，據傳今日已有4人重彈身亡，多人受傷。

緬甸軍方2月1日發動政變，拘留民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等人，緬甸全國各地自此發動示威抗議，反對軍方統治。

Hundreds of protesters are standing their ground at Hledan in Yangon on Sunday morning with makeshift barricades and shields to protect themselves from the police. #WhatsHappeningInMyanmar #2021Uprising pic.twitter.com/xZtQW7sYkT — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 28, 2021

軍方27日發動最大規模鎮壓，逮捕超過470人，並且在蒙育瓦（Monywa）造成一名女示威者中實彈身亡，路透社報導，緬甸警方今日再對民眾開槍，並且造成2人死亡。

報導指出，緬甸南部土瓦鎮（Dawei）的政治人物邱敏希（Kyaw Min Htike，音譯）表示，警方在土瓦鎮開槍，造成1人死亡、多人受傷，當地媒體「The Dawei Watch」也報導，警方對抗議民眾開槍造成至少1死、十多人受傷。不過法新社引述救難隊員Pyae Zaw Hein的說法及當地媒體指出，緬甸警方在土瓦鎮的鎮壓至少造成3人死亡、20多人受傷。

Myanmar is experiencing another day of violence and mass arrests of anti-coup protesters by security forces. At least three people have been killed in Dawei and there are reports of more fatalities in Yangon, along with crackdowns in numerous cities:https://t.co/doHY0ecpna — Sean Gleeson (@seanjgleeson) February 28, 2021

「3名死者被實彈擊中，其餘傷者被橡膠子彈擊中」，Pyae Zaw Hein表示，死傷可能更多，因為有更多傷者被送進來。

Medics attempt to treat an injured man of his gunshot wounds in Dawei, Myanmar, February 28, 2021, in this still image from video obtained via social media. DAKKHINA INSIGHT via REUTERS #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/v91UDVtSHq — Wa Lone (@walone4) February 28, 2021

另外警方也在第一大城仰光開火，當地一名匿名醫生證實，一名男子胸部中彈後送醫不治。仰光當地的「密希瑪新聞社」（Mizzima Media）也有報導這項消息。加總仰光及土瓦鎮的死亡人數，緬甸軍方今日的鎮壓行動至今可能至少造成4人喪命。

Hundreds of protesters come out onto the streets again at Sanchaung in Yangon on Sunday noon despite lethal crackdowns in the city throughout the morning. #WhatsHappeningInMyanmar #2021Uprising pic.twitter.com/Uveg77FC2A — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 28, 2021

自軍政府掌權以來，緬甸各地已經陷入動盪一個月，數十萬民眾走上街頭抗議，仰光稍早畫面顯示，好幾名示威者全身血，在其他抗議人士協助下離開，目前尚不清楚這些人是如何受傷的，不過緬甸獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）在推特指出，民眾遭「槍殺」，並附上民眾流血倒地、動彈不得的畫面。

Video: Soldiers gunned down a few protesters in Yangon crackdown on Sunday pic.twitter.com/uwifk4ty1p — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 28, 2021

目擊者也表示，警方也使用閃光彈、催淚瓦斯驅趕抗議群眾。

Protesters say one man has been killed after police opened fire on people sheltering in a bus stop at Hledan. Several others have been injured. Police began firing live rounds at around 8:45am.#WhatsHappeningInMyanmar #milkteaalliancemyanmar

Read more: https://t.co/g7NJ8V0tMf pic.twitter.com/qyVVNHEidE — Frontier Myanmar (@FrontierMM) February 28, 2021

當地民眾表示，警方今日一早就出動，在各大示威地點集結，他們快速移動破壞示威群眾的隊伍，加入抗爭的仰光教師Hayman May Hninsi表示，今天上午他和老師同事們上街頭抗議，他描述警察們下車後，沒有事先警告就投擲閃光彈，許多老師們在逃竄過程中受傷。

School teachers' strike were cracked-down by the Police around 8 a.m in front of Education head office,

Yangon! A teacher was passed away, about 10 teachers were arrested & About 5 teachers was shot with bullets!

SPRING REVOLUTION #MilkTeaAllianceMyanmar#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/ONoU6UsJjs — 🇲🇲 Save Myanmar 🇲🇲 (@Byun_Sori6104) February 28, 2021

另外也有畫面顯示，醫生及醫學系學生穿著白袍逃竄。

緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）一再宣稱軍方採取最小武力應對群眾抗議，不過至今軍方的鎮壓已至少造成5人死亡，軍方則稱一名警察喪命。

(中時新聞網)