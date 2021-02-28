桌球界神仙眷侶江宏傑、福原愛近來傳出婚姻拉警報，因為福原愛受訪時透露，考慮搬回日本居住，加上沒戴婚戒，讓婚變消息甚囂塵上，雖然江宏傑已否認傳言，但日媒仍相當關心夫妻倆的婚姻狀況，並整理在這段異國婚中，她可能遇到的3難題。

據雜誌《週刊女性》報導，因為之前福原愛曾說過，江宏傑因為忙工作，基本周末才會回家，雖然福原愛花了大部分時間在婆家，也和公婆關係相當好，但每個禮拜都要見面，「由於生活在不同國家、不同文化，可能遇到了一些麻煩。」

另外，福原愛很擔心媽媽的健康問題，一名日本體育記者表示，因為在她懷孕前後，代替忙碌工作的江宏傑，陪在她身邊的是媽媽，「她說自己曾有一段精神不安的期間，當時成為女兒和孫女支柱的正是千代女士。」因此為了媽媽，會優先考慮適合她居住的環境。

第3點則是江宏傑的姊姊江恆亘，因為她曾在未知會福原愛的情況下，分享福原愛夫婦的私事，雖然彼此感情好，但日媒推測，福原愛應該還是多少有受到影響。

此外，福原愛回日本開設公司「omusubi」，雖然日媒覺得這不能斷言夫妻關係出現危機，「但在這個時間點成立似乎有點『想自己撫養孩子』的意思。」雖然婚變消息頻傳，不過江宏傑之前出席活動時，直接否認夫妻間出問題，只是為了孩子討論未來居住環境。

他也在元宵節時，曬出江家兩老、福原愛媽媽和一對兒女的天倫照，並標記福原愛，間接否認外界的各種傳言。

(中時新聞網)