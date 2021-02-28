大陸禁止鳳梨進口後，高雄六龜區農會今證實，大陸貿易商要求暫停蓮霧輸入，消息傳出，引發網友熱議，直呼大陸出手時間好快！

六龜區農會今（28日）證實，昨接到大陸貿易商來電，表示將暫停出蓮霧到大陸，原因不明。農委會農糧署副署長姚志旺則表示，目前收到的只有針對鳳梨暫停進口的消息，六龜蓮霧禁止輸陸的部分，至今尚未收到陸方的官方正式消息，目前都只是從貿易商那聽到的風聲，農委會將會進一步確認。

對此，批踢踢網友震驚表示，「沒有想到大陸出手這麼快！」、「全民吃蓮霧囉」、「圖卡快上」、「製圖小隊呢？想扣薪呀！還不快上圖卡」、「鳳梨外銷都中國，蓮霧外銷也都中國，蔡政府有多愛跟中國」、「所以我說那個新南向辦公室呢」、「還在新南向，東南亞水果自己都產一堆了，跟你台灣買衝三小」、「陳吉仲又要震怒了」、「說白了抗中保台就是騙票，實際上對中國根本沒招吧」、「館長聽到了嗎？蓮霧也拜託了」、「哀~又被中國經濟制裁了!鳳梨加蓮霧 誰是下一個」、「吃鳳梨又吃蓮霧，各位準備胃食道逆流了」。

據悉，六龜的水質好，氣候宜人，盛產木瓜、蓮霧、山茶，其中，蓮霧是六龜農民主要的收入，生產的蜜風鈴蓮霧，在大陸市場是非常搶手的水果禮品。

(中時新聞網)