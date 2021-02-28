共生音樂節總召集人蔡喻安及多個社會公民團體今日表示，前總統馬英九總愛說已經道歉，但國民黨卻拒絕面對自己的責任，台北市長柯文哲則在北市府舉辦228紀念活動時迴避，還邀請馬前總統來致詞，根本是在消費228。

今日包括台灣共生青年協會、共生音樂節、台北市228公義和平協會、台灣228關懷總會、陳文成基金會、台灣基進、台灣說唱藝術工作室、綠黨、台灣制憲基金會、東吳難容社、鄭南榕基金會、行動山棧花、基隆市228公義和平協會、獨立台灣會、台灣人權促進會、台灣環保聯盟、台大台語文社、員青藝術協會、社團法人台灣教師聯盟、社團法人台灣北社、永社、台灣獨立建國聯盟、北美洲台灣人教授協會、台灣教授協會等等團體，齊聚台北市228和平公園。

蔡喻安等人表示，台北市政府與台灣國家聯盟合辦228的74週年紀念活動，但北市府卻邀請馬前總統出席，沒有知會合辦單位。228受難家屬在2010年時曾向法院提告，要求馬前總統代國民黨向台灣人道歉，但國民黨不接受，雖馬前總統本人為228表態，但國民黨立場始終不一，在立院也對轉型正義杯葛。

蔡喻安等人指出，228活動邀請馬前總統出席，並非像柯文哲所說，是對話與和解，事實上沒有真相的和解，只會混淆大眾對228的認知。柯文哲在這天跑去1日雙塔騎單車，不僅無助於歷史真相追尋及認同，且根本是在塑造個人英雄形象。

基進黨桃園黨部執行長藍士博表示，228的紀念活動，一直受到特定政黨消費，一種是國民黨只道歉不究責，一種是柯文哲這種，以多元為名，實際上只是在塑造個人形象。

台灣中社秘書長楊子賢說，柯文哲堪稱時間管理大師，居然選擇在今天這個重要的日子去騎腳踏車，是對228事件犧牲受難者的污辱。

(中時 )