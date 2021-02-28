台灣交通安全協會、台灣機車路權促進會等單位於今（28日）發起「北宜區間乖寶寶」活動，抗議北宜公路速限每小時40公里，活動經由臉書等社群號召。（翻攝）

抗議北宜公路限速40公里 陳永福：周圍居民權益也要兼顧

台灣交通安全協會、台灣機車路權促進會等單位於今（28日）發起「北宜區間乖寶寶」活動，抗議北宜公路速限每小時40公里，活動經由臉書等社群號召，吸引近千輛汽機車響應，新北市議員陳永福也到場，但致詞時卻遭民眾嗆聲下台，他表示，民眾爭取北宜公路路權的權益要顧及，但周圍民眾受到噪音所苦也必須兼顧。

陳永福在活動集結點致詞時表示，民眾爭取北宜公路路權的權益要顧及，但周圍民眾受到噪音所苦也必須兼顧，今天的活動是正面、理性的，爭取交通方便、行駛方便，但是也要兼顧市民感受，不能只處理單方面的聲音。

陳永福表示，歡迎民眾行駛北宜公路，但是行經社區的時候還是要放慢速度。致詞過程中遭民眾嗆聲下台，民眾反問「對於限速40公里的看法？」他說，路權的權益要顧但是周圍市民的聲音也要兼顧，如果不顧及周圍民眾，那選他當市議員有何用？自己是講道理。

陳永福說，對的事情要堅持，意氣用事沒有用，限速40公里自己也看不過去，警察局交通大隊也有到場，他也建議可以放寬到60公里至70公里，不同的聲音給予尊重，民意代表是處理兩邊的聲音，但是事情還是要處理，噪音的問題還是要處理，不能因為哪邊票比較多就處理哪一邊，不顧人情事理，還是歡迎大家來坪林。

(中時 )