台南市北區大港公園旁1輛汽車內，28日下午1時許發生1起嬤孫輕生人倫悲劇，有憂鬱症的林姓阿嬤，一早帶著有罕見疾病的王姓孫子離家，家屬上午急在住家附近尋找，中午在自家座車內尋獲已斷氣的兩人，警消初步判定輕生。

58歲林姓阿嬤與王姓兒子同住，王男結婚，從事空調行業，生有3個兒子，7歲大兒子患有極重度的罕見疾病，發展遲緩至今無法說話，只能在特教資源的教育單位上學，其餘兩子健康正常。

林女身染憂鬱症，她看著兒子吃力照顧極重度罕見疾病的大孫子，兩年前就喊著要帶著孫子自殺，家人總盡力勸阻，但對王童未來的生活困境同感憂慮、無奈。

林女28日一早帶著孫子出門，向家人謊稱去醫院拿藥，王童本來就有定時取藥需求，家人不以為意，不料兩人出門失聯許多，王家趕緊四處尋找，最後在住家附近的自家座車中，發現兩人陳屍車內。

王父見兩人在車後座無反應，趕緊敲破車窗先把小孩拖出，但兒子已無生命跡象，母親也葬身車內，一下子痛失兩位至親，悲痛黯然報案。

警消到場時，初步查看無他殺外力介入，案發車輛停在大港公園旁，附近又有國小，常有青少年與兒童出入，警方趕緊在車外拉起封鎖線。家人當場悲傷的坐地痛哭，公園內運動的民眾看見這場嬤孫雙屍悲劇，不經感嘆搖頭。

警方一面通報檢察官相驗屍體，一面陪同家屬回派出所進一步釐清案情。

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