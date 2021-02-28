主辦單位教導小朋友們雕刻蘿蔔燈。（苗栗縣傳統聚落文化協會提供／謝明俊苗栗傳真）

27日元宵夜小朋友點亮自己做好的蘿蔔燈。（苗栗縣傳統聚落文化協會提供／謝明俊苗栗傳真）

蘆竹湳好采頭藝術祭，聚落各巷弄都可見到蘿蔔燈。（謝明俊攝）

林光清董事長扛著通天宮玄天上帝神轎遶境。（苗栗縣傳統聚落文化協會提供／謝明俊苗栗傳真）

今年蘆竹湳好采頭藝術祭請來國際級雕塑名家李光裕展出「牛轉乾坤」系列作品。（謝明俊攝）

早年頭份蘆竹湳冬日稻田裡種滿了菜頭，在元宵節用菜頭作成燈籠給兒童把玩，成了蘆竹湳居民童年回憶之一，復辦多年的元宵節蘆竹湳好采頭藝術祭活動，在27日元宵夜達到最高峰，用新鮮菜頭作成的燈籠遍布蘆竹湳的街頭巷尾，微弱的燭火象徵傳統年年傳承，永不熄滅。

頭份蘆竹湳聚落從8年前開始舉辦好采頭藝術祭，將過去貧困年代中，鄉村孩子沒錢買燈籠，只能用現成的菜頭挖空作成菜頭燈，提著菜頭燈籠在蘆竹湳裡四處走門串巷，把這段許多人兒時回憶重建，從小在蘆竹湳出生長大的協和基金會董事長林光清，更是重建好采頭藝術祭的最重要推手。

今年藝術祭是以「耕耘」為主題，主要是為重建蘆竹湳內居民近3百年來，在這片土地上辛勤耕耘，保存村落傳統文化的用心，苗栗縣傳統聚落文化協會特別邀請多位裝置藝術名家，在聚落內各角落展出作品，並將過去8年的努力作成回顧展，讓來訪民眾了解更多的蘆竹湳的前世與今生。

其中，策展最大的亮點是邀請國際級雕塑家李光裕，在林家古厝藝文空間展出「牛轉乾坤」系列作品，以多個金屬鏤空雕飾作品，配合今年牛年主題，以及瓷製蘿蔔燈，營造出過去聯結未來的氛圍。

好采頭藝術祭的最高潮是27日元宵夜的蘿蔔燈遊街，由於疫情管控，主辦單位必須限制入場參加人數，點燈儀式是由苗栗縣長徐耀昌與林光清董事長共同主持，並請來蘆竹湳聚落內通天宮主祀神祇玄天上帝遊街。許多孩童一早就來到聚落，由主辦單位安排教導雕刻蘿蔔燈，再提著蘿蔔燈一一逛遍蘆竹湳大街小巷，動溫傳統鄉間元宵節的熱鬧與感動。

(中時 )