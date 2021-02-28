大陸海關總署日前宣布3月起封殺臺灣鳳梨進口，引發國內軒然大波，對此，近年演藝事業重心都在大陸的資深藝人黃安，就在微博上高調嘲諷臺灣政府，表示民進黨執政至今都不曾對大陸有過善意，現在大陸用一顆鳳梨，就把臺灣整個島都炸傻了。

針對大陸封殺臺灣鳳梨，黃安連日來在微博上發布多篇貼文，表示民進黨政府從來都不曾對大陸表達過善意，利用媒體不斷醜化對岸，而想當然爾，這次的事件民進黨也會以「阿共仔的陰謀」、「臺灣人一起吃鳳梨」、「鳳梨不能出口大陸，是國安危機」等套路來應對，讓民眾更加的仇中。

黃安表示，這些都是治標不治本的，臺灣有400多項的產品在大陸享有進口零關稅的待遇，未來如果繼續封殺下去，臺灣人吃得下去嗎？更不用說民進黨政府進口美國萊豬，以及未來可能進口的日本核食，黃安不禁感嘆「臺灣人得有多大的胃口啊！」

中廣董事長趙少康日前呼籲中共當局應保持大國風範，停止以牙還牙、以眼還眼的報復做法；對此，黃安直言大陸只用一顆鳳梨，就把臺灣全炸傻了，趙少康要大陸「大人有大量」，但臺灣作為小的，「連巧言令色都不會」，那這樣只好請臺灣把鳳梨帶回家「自己吃」了！

(中時新聞網)