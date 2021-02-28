林熙蕾氣質高冷、身材火辣，拍過大尺度寫真，曾是演藝圈著名的性感女神，2011年閃嫁富商楊晨隨即淡出螢光幕，專心陪伴兩個寶貝女兒長大。近日，林熙蕾為女兒辦7歲生日派對，找來舒淇等好友一起同歡，網友讚嘆她女兒的眉眼之間跟媽媽很像，連林熙蕾都說女兒比自己還酷。

林熙蕾27日透過IG分享女兒生日party的照片，女兒的模樣也跟著曝光，她留著黑色及胸長直髮，略帶冷意的內雙電眼簡直跟媽媽年輕時一模一樣，氣質也神複製，不笑的時候都很高冷，即便面對女神媽和舒淇左右獻吻、乾爹馮德倫的視訊電話，以及眼前的草莓蛋糕，都一臉淡定，林熙蕾笑說：「And yes you are way more cool than your mama（你比你媽媽還酷）」，許多網友看到林熙蕾的女兒，一面倒認為很像媽媽，「簡直就是小熙蕾」、「她真的很酷」、「可愛又漂亮的女孩，長得像媽媽」、「小仙女越來越美」等。

林熙蕾也在貼文中告白女兒：「Happy 7th birthday to my baby girl! Thank you for making me a better person! I love you（祝我的寶貝女孩7歲生日快樂！謝謝妳讓我成為更好的人，我愛你）吸引好友關穎留言：「Happy happy birthday Mimi」林熙蕾開心的回覆：「thank you auntie」。

林熙蕾10年前走入婚姻後，幾乎就將生活重心轉往家庭，根據《自由時報》報導，她認為夫妻關係要好，一定要牢牢記住當初愛上對方的原因，不要被柴米油鹽磨掉甜蜜感，並常用仰慕的眼神看著老公，讓他覺得自己對家庭、老婆很重要；當兩人吵架時，林熙蕾提醒自己再氣都要冷靜下來再溝通，避免衝動講出傷人的話。

(中時新聞網)