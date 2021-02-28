美媒《彭博》（Bloomberg）自去年11月開始統計抗疫韌性排名，並定期更新。台灣在去年的排名曾高居2、3名，不過在本月最新排名中，卻下滑至第7名，外媒報導，主要原因在於疫苗取得數量、人均接種疫苗率遠低於其他國家，影響評分。

對於排名下滑，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，主要是因為台灣最近一個月內死亡人數為2人，一個月內致死率提高，以及疫苗取得速度確實在53個國家中排名倒數第10名有關。

莊人祥解釋，了解該排名指標後，發現台灣排名下滑最大原因在於，過去一個月內，因為1月29日桃醫院事件的一名907案護理師的阿嬤死亡，以及799案70多歲英國籍男性，兩名死亡案例都出現在同一個月，瞬間讓台灣的致死率較高，在53個國家中成為倒數第9名。

此外，疫苗取得速度，台灣在53個國家中成為倒數第10名，這是未來要努力的方向。

不過莊人祥也強調，還有一個指標是全人口的死亡率 ，這部分台灣很低，表現最好，是穩住排名的主因。

(中時 )