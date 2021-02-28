國道一號南下173.7公里處、台中大雅交流道附近今（28）日下午2時許發生6車連環撞，一輛自小客車受撞擊當場翻覆，車頂朝下，據了解，此起車禍共造一家三口全身多處挫傷，目前並無生命危險，已緊急送醫救治，目前全案仍待警方進一步釐清。(持續更新)

國一彰化段大貨車追撞聯結車 男卡駕駛座1傷1命危
西部國道上午好塞還有車禍 下午注意6處易塞車

(中時新聞網)

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