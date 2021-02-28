國1大雅段6車追撞 一家三口全身挫傷急送醫 15:002021/02/28 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號南下台中大雅路段28日下午2時許發生連環車禍，共造成3人受傷，後方車流速度明顯降低。（翻攝即時路況） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號南下173.7公里處、台中大雅交流道附近今（28）日下午2時許發生6車連環撞，一輛自小客車受撞擊當場翻覆，車頂朝下，據了解，此起車禍共造一家三口全身多處挫傷，目前並無生命危險，已緊急送醫救治，目前全案仍待警方進一步釐清。(持續更新) 國一彰化段大貨車追撞聯結車 男卡駕駛座1傷1命危 西部國道上午好塞還有車禍 下午注意6處易塞車 (中時新聞網) #國道 #中山高 #車禍 #即時路況 #連環車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台3線知名「幹譙阿嬤」退休 家人被違規車友吵到不堪其擾 20:152021/02/27 寶島 國道南向路段多處壅塞 國3往國5一度嚴重回堵 09:252021/02/27 生活 車友別再亂 幹譙阿嬤早退休啦 04:102021/02/28 地方新聞 迎接228連續假期 清晨起蘇花改南下車潮湧現 11:332021/02/27 生活 天降輪胎毀車頂 妻亡女兒傷 04:102021/02/28 社會新聞 近千輛汽機車抗議北宜區間測速 公總擬6月部分路段提高速限 12:532021/02/28 社會 連假第2天 國1、國3北部南下路段低於40公里 12:062021/02/28 生活 苗縣稅務局改善人行道3月動工 苗30線聯大路3／9起單向通行 14:312021/02/28 寶島 國1國3北部南下大塞 局部紫爆車速不到20公里 12:562021/02/27 生活 女與夫口角爬上3樓高鷹架 跳至氣墊反彈重傷 17:432021/02/27 社會 騎車外出買水果 老牌健美先生遭撞身亡 20:432021/02/27 社會 社會熱門新聞 人倫悲劇 台南嬤帶罕病孫車內輕生雙亡 - 社會 男不戴套硬上還中出 嘿咻完女喊沒感覺：前男友比較大 - 社會 竹科男下體長膿 清大社團PO文爆前女友散播性病 - 社會 高雄醫師爆愛嫖妓、性癖特殊 妻受不了求離婚 - 社會 警破賣淫集團 老闆是民進黨民代之子 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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