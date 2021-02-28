三立、華視八點華劇《廢財闖天關2》將於明(1日)起播出，劇情走詼諧幽默路線，李國毅從「財神」趙子默轉世變成毒舌自戀的「天才霸總」CASH，兩人雖長得一模一樣，個性卻截然不同，且竟完全不認得女主角李亦捷！李亦捷不相信李國毅會就此忘記她，於是嘗試各種方法要讓他想起過去，反而吃盡苦頭被整慘。面對李國毅在第二季成了毒舌男，李亦捷表示，她現實生活中不喜歡毒舌男，因為感覺自己隨時會被罵，她喜歡正經八百的男生，笑說：「搞笑的部分我來就好。」

李亦捷的角色也有轉變，從原本的「ㄎㄧㄤ」到不行，變成嗆辣小辣椒，開始會回嗆李國毅，私下的她覺得「ㄎㄧㄤ」比較接近她的個性，因為自己不喜歡跟別人爭論，她不在意的人也懶得跟對方多說一句話，會懂她的人就會懂，有時她會因為太ㄎㄧㄤ，導致講出來的話好像是在嗆對方，她笑說但其實自己完全沒有那個意思。無論演內心戲或搞笑戲，李亦捷都照著角色內心的感覺走，不會太刻意表現某個狀態，她笑說：「有時候沒特別想搞笑，別人看了反而覺得好笑；有時劇本沒說要哭，但感覺到了就哭了。」

李亦捷《廢財》愛的是李國毅，卻披婚紗嫁紹翔。（三立提供）

李亦捷、李國毅在《廢財2》變歡喜冤家。（三立提供）

邵翔在劇中逼婚李亦捷，讓李亦捷哭著披白紗，李亦捷笑說雖然不能嫁給李國毅，但要把乳溝留給他！李亦捷透露劇組準備了好幾件婚紗讓她挑，有一件露乳溝的性感白紗是她和邵翔都稱讚的，但她卻跟準新郎邵翔說：「那件先不要！等我之後跟李國毅結婚時再穿！」還開玩笑說如果邵翔真的幫她準備露乳溝的婚紗，那她一定會熬夜不睡，把胸口會露出來的部分全部縫起來！

李亦捷與一般女生不同，沒有夢想中的婚紗款，結婚只想穿自己覺得舒服的衣服就好，她表示她的個子不高，婚紗很重，高跟鞋ㄧ定要穿很高的站ㄧ整天，覺得那樣也太累人，所以還是拍戲時穿，過過乾癮就好。

李亦捷透露媽媽是該劇的忠實觀眾，一集都要看三遍以上，且天天準時守在電視機前，甚至比她還入戲的追問她：「妳要嫁給李國毅嗎？如果妳嫁給邵翔，我會超生氣的！」第一季最終回發現她要嫁的人是邵翔時，還邊哭邊說：「怎麼會是嫁給他呢？」令李亦捷哭笑不得。

(中時 )