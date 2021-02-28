【愛傳媒李利國專欄】農曆年前，我家來了名叫金背鳩的新房客，現在又增加了兩位新成員！

隨然雛鳥出生才幾天，還需親鳥餵食鴿乳，牠們嗷嗷待哺的模樣很惹人憐，但成長速度很快，我預計一週後就會離巢。

想到不久後「巢空初鳥飛」的情景，也就讓我聯想起白居易的《燕詩示劉叟》：

樑上有雙燕，翩翩雄與雌。銜泥兩椽間，一巢生四兒。四兒日夜長，索食聲孜孜。青蟲不易捕，黃口無飽期。嘴爪雖欲敝，心力不知疲。須臾十來往，猶恐巢中飢。辛勤三十日，母瘦雛漸肥。喃喃教言語，一一刷毛衣。一旦羽翼成，引上庭樹枝。舉翅不回顧，隨風四散飛。雌雄空中鳴，聲盡呼不歸。卻入空巢裏，啁啾終夜悲。燕燕爾勿悲，爾當返自思。思爾爲雛日，高飛背母時。當時父母念，今日爾應知。

白居易此詩係透過描述雙燕辛勞撫育雛燕的經過，提醒世人體會父母之愛與養育之恩，但也讓我們預先對「空巢期」能有所認知。

我由此追憶起幾年前陸續往生的雙親，他們與我同住幾十年，但從未牽絆我的生活與自由，感恩之至！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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(中時新聞網)