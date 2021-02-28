228連假正值櫻花盛開，九族文化村湧入大批人潮，由於入園人數上午11時就達1萬5千人，且車位全滿，九族文化村中午12點左右在臉書表宣布今日已滿園，停止入場，請遊客轉往其他景點。

228連續假期第二天，國道六號、台14線今天上午9點左右就開始湧現車潮。根據《九族文化村 Formosan Aboriginal Culture Village》臉書公告指出，九族文化村今(28)日已經滿園，停止入場，請遊客轉往其他觀光景點安排遊程，不便之處敬請見諒。

九族文化村推出的「九族櫻花祭」每年都吸引眾多人潮，以致前往園區的路上通常都大塞車，今年受到疫情影響，國內旅遊湧現報復性人潮，櫻花季又適逢228連假，賞櫻人潮噴出，有網友反映今天一早8點從高雄出發，結果開到下午1點還沒到九族文化村，也有人半途見蜂擁車潮就轉往其他地方了。

九族文化村在臉書發出停止入園公告後，網友紛紛留言「真的很誇張」、「櫻花太美啦」、「只能說櫻花滿開魅力太強」、「3/2再前往就好了」、「搭日月潭攬車過來日月潭，回去等攬車等到不要不要的，建議不要搭過來日月潭」、「我看明天還是在家好了」、「好扯喔，連假出遊果然很討厭」、「還好我們去過了」。

位於日月潭的九族文化村，以台灣原住民文化為主題，打造多元主題樂園，園區內有原住民文化、歡樂世界、歐洲花園和日月潭纜車等四大旅遊主題園區，每年櫻花季總是吸引大批賞花人潮，今天氣轉晴又適逢228連假，直接湧入1.5萬報復性賞櫻人潮。

櫻花接連爆開！來九族 草坪頭體驗偽出國

(中時新聞網)