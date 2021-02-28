繼大陸日前拋出震撼彈，暫停台灣鳳梨進口後，今(28日)高雄六龜農會又傳出原定下周輸陸的一批蓮霧，被大陸貿易商要求暫緩進口。有出口商表示，大陸動科技業影響層面太大，但農業部分幾乎沒有影響，禁蓮霧意義不大，卻是明顯的政治訊號。

不具名出口商認為，如果真的要動應該是年底的鳳梨釋迦，這是明顯的政治訊號，因為科技業方面不宜動，但農業幾乎沒影響，「我認為蓮霧是不太會動，但蓮霧主要產地在高雄六龜和屏東，也不排除透過禁蓮霧進口懲罰綠營。」

該出口商說，蓮霧是目前第4大出口水果，預計明年將超過芒果成為第3名，根據農委會農業統計資料，每年輸往大陸的蓮霧貿易量逐年成長，2016年約2847公噸，到了去年已達4903公噸。

至於鳳梨，台灣鳳梨進口產值在大陸不到1%，禁台灣水果對他們來說根本不受影響，「兩邊貿易戰，台灣玩得起嗎？現在撕破臉擺明要弄你，你能怎麼辦？」

新任陸委會主委邱太三與對岸關係很好，這次高層的人事調整有向大陸釋出善意的安排，所以水果出口已經不是防檢的層級，而是政治的層級。

「現在剛過完年，鳳梨產量還沒大出，等到3月底、4月及5月產量大增，到時才是真的慘。」

(中時 )