客家人習俗從元宵節過後開始掃墓祭祖，今年的元霄節正值228連假的第1天，因此苗栗縣在228當天出現掃墓最高峰人潮，其中，頭份市生命紀念館湧入數千人祭祖，車流人流熱鬧非常，但因掃墓造成的墓地火警也頻頻發生，單是27、28兩天，全縣就發生43起墓地火警，消防局呼籲民眾掃墓慎用火燭，以免影響他人安全。

客家傳統習俗是從元宵節過後才得開始掃墓，俗稱為「掛紙」，意思是指每年利用祭祖機會，將先人住所─墳墓重新整修一遍，而紙錢就是代表修繕的工具，將紙錢掛在墓碑及遍灑在墳上，來代表整修先人居所，並準備牲禮祭品給先人飽餐一頓，以示不忘本之義。

頭份市生命紀念館228一早就擠滿祭祖人潮。（謝明俊攝）

頭份市生命紀念館周邊台1線及台13線一早就出現大量祭祖車潮。（謝明俊攝）

27日周六正是元宵節，由於正逢228連假，因此，苗栗縣內多數客家人，都利用228這一天來掃墓祭祖，使得228當天出現掃墓祭祖的最高峰人潮，縣內各大小公墓都出現大量車流人潮，鞭炮聲此起彼落，也讓年節氣氛畫下休止符。

頭份市生命紀念館，目前祀有4千多個塔位，是苗栗縣內最重要的公共靈骨塔之一，28日一早就湧現大量人車前往祭祖，紀念館旁的台13線及台1線擠滿了前來祭祖的車流，紀念館多處停車場一下就停滿了祭祖車輛，後來車輛只能就近停放台1線及台13線路旁。

由於預估28日將會出現祭祖高峰，所以頭份市公所提前因應，為防疫需要決定暫時禁止民眾進出靈骨塔，並在靈骨塔前方廣場搭設棚架及供桌，供民眾擺設祭品之用。

苗栗縣消防局為應掃墓高峰，特別指示全部分隊加強戒備，並廣為宣導掃墓安全使用火燭，但從27日起至28日止，全縣共發生43起墓地火警，讓各地消防分隊員疲於奔命，幸未造成人員財物損失，消防局呼籲民眾小心火燭，以免影響他人安全。

(中時 )