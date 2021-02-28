大陸海關總署日前宣布3月起封殺臺灣鳳梨進口，對此，「鳳梨王子」楊宇帆今(28)日就在臉書上指出，在政府全力支援，以及民間推出各種活動促銷的狀況下，鳳梨農們或許有機會平安度過今年的產季，但產季過後，農民將面對的問題恐怕更為艱難。

楊宇帆2012年以「親愛的英九，聽我說說話，好嗎？」一文而爆紅，當時政府計畫祭出最低工資補助青年返鄉務農政策，他憂心此舉只會讓青年看不見未來，提筆寫信力勸馬總統，因此獲得「鳳梨王子」一稱。

楊宇帆發文指出，想必，今年產季政府會花大力的資源去收購鳳梨，全民也會發起愛台灣吃鳳梨的活動，「甚至各大網紅出來做鳳梨料理，各個飲料店都會推出鳳梨XX相關系列，甚至連義大利人都會支持Pizza加鳳梨。」所以，楊宇帆判斷今年產季，姑且可以相信可以靠全民愛農民的力量，讓鳳梨農不至於血本無歸。

但產季過後，才是問題的開始。楊宇帆表示，明年將生產的鳳梨，全部都已經播種了，那在接下來的這一年，農民在面對今年的價錢不好與恐懼，以及明年的未知數下，到底該怎麼辦？都種下去了，照顧也不是，不照顧也不行，非常非常兩難，抱著一個不安的心，等待一年後的市場。

楊宇帆更指出，臺灣民眾消費在農產品上的資金不會因為強力推廣鳳梨而增加，民眾多買鳳梨，就一定會壓縮到其他沒有發語權的水果，當整個社會風向都在鼓勵吃鳳梨時，種其他水果的農民，「現在內心正在挫勒蛋。」

(中時新聞網)