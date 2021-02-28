基隆一名黃姓男子與翁姓妻子結婚後，至大陸工作至今皆未回國，過年也未返家吃團圓飯，翁女前年追問下得知丈夫因涉毒品案件遭通緝，才不願回家，更在異地結交新歡，翁女氣憤之下，向法院訴請離婚，基隆地院近日審結，判准。

判決指出，黃、翁於2014年11月結婚，2017年3月黃男向妻子稱要前往大陸地區賺錢，初期2人還有聯繫，但過年期間黃男皆未返家吃團圓飯，也未曾返台，翁女不斷追問下，直到2019年11月才知道丈夫涉有毒品案件遭法院判刑，經新北地檢署於107年3月26日發布通緝，才滯留在大陸不肯回家。

此外，翁女更發現丈夫在異地有婚外情，雙方發生爭執，翁女不滿，向丈夫提起離婚，黃男則要妻子向法院訴請離婚，拒絕返台。法院審理時，翁女提出戶籍謄本、通訊軟體對話紀錄，以及丈夫入出國日期紀錄，因台灣高等法院有黃男前案紀錄，法院前後比對，認定翁女說詞皆屬實。

法官認為，黃男出境離台後，即未再返台，2人分居迄今已近4年，顯見黃返台之日遙遙無期，難以再復合、共同建立和諧美滿家庭，任何人依其情形，處於同一地位時，均難繼續維繫婚姻及家庭生活和諧，客觀上已達喪失維持婚姻意欲程度，因翁女訴求於法有據，判准離婚。

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(中時 )