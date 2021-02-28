228連假何處去？嘉義縣台82線東西向快速公路鹿草交流道下，有一處農田這周末出現大批人流車潮，近瞧發現人手一顆顆高麗菜，並接力將一袋一袋沉甸甸的高麗菜往車上搬。農民李宗祐說，高麗菜春節前飆出高價，但一過完年，價格溜滑梯直直落，228連假2萬顆高麗菜開放民眾自採，每顆10元銅板價，周末2天已賣出上千顆。

嘉義縣鹿草鄉農民李宗祐228連假開放菜園讓民眾自採，吸引許多民眾來捧場，友人也帶孩子體驗農園親子體驗，樂當一日農夫。從早上8點開放到下午6點，28日一大早，來了許多外地的民眾，個個提著袋子、刀子，下田當一日農夫，採收完再卯足全力往車上搬。

人手一顆顆高麗菜，並接力將一袋一袋沉甸甸的高麗菜往車上搬。（張毓翎攝）

李宗祐趁著連假期間，將9分多地的高麗菜開放民眾自採。（張毓翎攝）

李宗祐表示，去年這時候菜價穩定，他們載去西螺果菜市場都有利潤，但今年因進口高麗菜影響，菜價不見起色，過完年崩跌。鄰近高麗菜田的農民向他表示，前陣子拿去西螺果菜市場，每箱20公斤的高麗菜，若不含工本費，利潤僅80元，因此今年根本不敢載去賣。

李宗祐指出，之前高麗菜大產時，政府啟動高麗菜耕鋤機制，每分地耕鋤補助1萬元，但請農機業者耕鋤，每分地要2萬5000元，算一算還會倒貼錢；因此趁著連假開放民眾自採，每顆10元銅板價，一分地若全採完，大約有8000元收入，雖然還是賠錢，但不致血本無歸。

民眾表示，現在傳統市場的高麗菜，經常看到3顆100元的價格，最低有1顆20元，所以一聽到有10元價格，趕緊衝來採，這次採了7顆，準備回去做台式泡菜，或分送給親友。

(中時 )