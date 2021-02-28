受疫情影響，健身產業從大而美走向小型工作室，七年前自創品牌的品瑞國際事業PINRAY揮別疫情陰霾，近日喬遷並擴大營業，盼以多元發展策略，布局疫後的全球市場。

品瑞國際事業研發自創PINRAY(台語諧音『拚了』)品牌有七年時間，品牌識別採黃色與藍色系展現熱情活力，其中特別加入虎鯨吉祥物代表自由無壓、鐵金屬感的色系代表創新運動二大意涵；並透過自行研發和嚴選引進創新健身器模式為企業與民眾提供更完善運動的生活方式。

品瑞國際事業盛大舉辦喬遷暨開幕儀式，期許「品瑞國際事業」再創高峰，活動熱鬧滾滾。（馮惠宜攝）

品瑞國際事業有限公司執行長許品心指出，「品瑞健康事業部」專為各類型客戶提供健身房規劃設計與器材配置等服務，從設備、場地規劃設計、器材使用教育訓練、品牌行銷宣傳規劃建議、器材維修保養…如：商用健身房規劃、個人工作室規劃、企業員工健身中心、社區及建案公設健身房、飯店、政府標案、門市零售等。

許品心坦言2020年全球受疫情影響，大型健身房備受衝擊，小型工作室崛起，品瑞靠老主顧口碑相傳，轉進小型化市場，配合開發複合式健身器材，市場穩定成長，期許2021年再創高峰。

(中時 )