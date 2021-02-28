大陸發布鳳梨禁令後，高雄六龜農會今傳出，對岸貿易商對台灣蓮霧也喊卡，高雄巿農業局表示，本次停止供應非大陸官方指示，而是業者觀望要求延後出貨，本次停止出貨到大陸的蓮霧約300到400箱。

農業局指出，大陸貿易商要求暫停蓮霧出貨，是否純屬業者與貿易商單方面行為，正在瞭解觀察中，但初步了解應和官方無關，本次影響的蓮霧出貨數量約300到400箱。

農業局表示，去年高雄蓮霧外銷共1331.5公噸，大陸有1324.8公噸，佔比高達99.5%，今年受寒害影響，產量較少，預計3月中旬開始量產。

根據統計，目前全台蓮霧種植面積約3150公頃，7成在屏東，高雄為第二產區面積約407公頃、佔12.9%，總產量約5770公噸，並以六龜區為主，約344公頃。

高雄六龜的蓮霧有肥大甜美、水分多的特點，是台灣蓮霧的珍品，其中還有市面上少見的精品蓮霧「黑糖芭比」，有蓮霧界LV的稱號，果形完整紅潤、果肉硬脆又多汁、口感細緻，蓮霧風味十足，曾創下一公斤1050元的天價。以及蓮霧界中的纖細美人「蜜風鈴蓮霧」，外型瘦長，又稱子彈蓮霧，口感脆甜多汁，是出口的主力商品。

(中時 )