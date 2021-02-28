傳奇中鋒張伯倫(Wilt Chamberlain)曾在自己的書中《A View From Above》吹噓睡過兩萬個女人，除了單場100分，這可能是他讓現代球迷最為熟知的紀錄。不過當時這個紀錄對他沒什麼好處，他因此被罵得很慘。張伯倫從未直接否認，但他曾在節目上開玩笑說這只是要教導大家如何算數。

張伯倫(1999年去世)生前對知名主持人康納(Conan O'Brien)說：「任何人聽到我的紀錄，就會忍不住去計算。假設我從15歲開始到55歲，兩萬個女人平均一年要幾個，每天要幾個，我讓大家為此動動腦筋，所以你們欠我一個教育獎。但是講真的，這個數字只是要彰顯一個事實，那就是這個世界的兩性規矩，你們認為男人睡過愈多女人就愈強。」

這在當時引起一些騷動，張伯倫的濫交名聲讓非裔團體不滿，批評他讓黑人蒙羞。儘管張伯倫宣稱「我只是遵循自然法則，我追逐漂亮的女人。」當然也逃不過女權團體的砲轟。90年代愛滋病盛行，在人們還對病毒缺乏認識時，一度有「20世紀黑死病」之稱，魔術強生就是在張伯倫出書的同一年成為HIV帶原者。

70和80年代有一種主動對體育選手或名人投懷送抱的年輕女性，被蔑稱為「Ring Rats」，她們可能是張伯倫紀錄的主要貢獻者。張伯倫的好友、隊友也說法不一，有人說看過張伯倫曾在客場10天找了23個女人，但有隊友說從來沒看張伯倫約到女人，「他每晚都孤身回飯店，只拿著一袋麥當勞。」

(中時新聞網)