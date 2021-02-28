台灣爆乳鋼琴師、同時也是百萬YouTuber Pan Piano（小p的音樂工房）以不露臉、性感的cosplay裝扮彈琴爆紅，爆乳好身材配上琴聲讓她的YouTube頻道訂閱數高達205萬，昨天她罕見在YouTube上PO出露臉彈琴的影片，讓粉絲超興奮，結果點開一看笑翻「她鼻子是歪的欸」、「笑死，小p又突破自我了」、「真的很有梗XD」。

台灣爆乳鋼琴師罕見露臉，結果是扮成「名偵探柯南」裡的兇手。(翻攝自Pan Piano YouTube )

原來，這次小P扮的是日本知名動畫《名偵探柯南》裡的「兇手」角色，以全身黑的方式入鏡彈奏名偵探柯南的背景音樂(BGM)，連五官也跟兇手一模一樣，超有梗的影片被分享到PTT，被網友以「大震撼！pan piano露臉了！」為題發文，大呼pan piano為了點閱率使出露臉殺手鐧，「錯過這一次不知要等多久，不要說我沒提醒你們！」

還自備兇手的道具。(翻攝自Pan Piano YouTube )

網友們看到小P「真面目」後，紛紛留言笑翻：「黑絲、緊身、大眼、齒白讚喔！」、「她眼睛怎麼那麼尖」、「我就知道兇手是她」、「這身材不錯」。

也有許多人大讚小p太有梗，「滿有趣的，換個方式搞笑一下」、「莫名有種喜感，她到底是在彈琴還是在搞笑」、「都沒有人覺得這樣盲彈代表她真的鋼琴很熟練嗎」、「第一次點她的影片，肯搞笑的正妹大加分」。

除了扮成兇手以外，小p還曾cosplay成遊戲《Minecraft》(當個創世神)中的人物形象，以及宮崎駿電影《神隱少女》中無臉男的角色搞笑露臉彈琴，又正又幽默讓粉絲直呼被圈粉了。

台灣爆乳鋼琴師罕見露臉，結果是扮成「名偵探柯南」裡的兇手。(翻攝自Pan Piano YouTube )

(中時新聞網)