國民黨金門縣卓越青年工作總會總會長今天交接，原任總會長王建順交棒給新任李鐘靈總會長，全國卓越青工總會長也是現任立委李德維跨海頒證，期許結合青年朋友承先啟後，展現開創新局的熱情。

這項在金寧鄉盈春閣餐廳登場的交接典禮，也頒發辛文盛聘任執行長證書。縣黨部主委石兆（王民日）感謝王建順過去的付出，也推崇新任李鐘靈會長是一時之選，期盼未來在各項議題與百姓站在一起，繼續與國民黨攜手監督政府。

楊鎮浯縣長與青年朋友一起加油打氣，期待攜手打造新金門，謀求鄉親最大的福利。（國民黨金門縣黨部提供）

石主委還特別提到專程偕金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、民眾服務社理事長黃聿標等人出席的楊鎮浯縣長，上任2年施政就像下水道工程，扎扎實實做好各階段工作，不做煙火式浮誇行銷。

楊鎮浯特別感謝在現在的政治氛圍下，仍有許多年輕朋友支持國民黨，也以「凡走過必定留下痕跡，努力一定會開花結果」，與青年朋友相互勉勵，期待攜手打造新金門，謀求鄉親最大的福利。

(中時 )