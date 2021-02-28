蓮霧產地高雄市六龜區農會今天傳出被中國貿易商告知下週暫停出貨，引發恐慌。農委會主委陳吉仲說，這是不正確訊息，兩岸貿易不受影響，籲媒體報導要先跟農委會確認。

中國片面宣布3月起禁止台灣鳳梨進口，今天又有媒體報導高雄市六龜區農會今天接獲通知，下週原本要出口中國的一批蓮霧被中國貿易商要求暫停進口，農民擔心蓮霧是下批被禁水果。陳吉仲和民進黨立委邱議瑩下午前往高雄大樹區訪視鳳梨農友，也同步了解相關狀況。

陳吉仲接受媒體聯訪表示，這件事完全是不正確的訊息，農委會要再一次強調，任何兩岸的農業貿易，有任何一方要做決定，農委會第一時間收到訊息，但到目前為止未收到相關訊息。

陳吉仲也呼籲所有的媒體報導，一定要第一時間跟農委會確認，以免影響到整個市場，甚至影響到農產品價格；第二個也要呼籲所有國內相關政治人物，在針對兩岸農產貿易市場發言時，絕對要站在農民角度出發。

陳吉仲指出，目前經跟高雄市農業局了解後，發現是貿易商自己的決定，所以兩岸貿易沒受到影響；也要呼籲所有的外銷業者，其實只要把農產品品質顧好，貿易市場就可持續進行。

邱議瑩表示，經過跟六龜區農會做詳盡查詢，確認農會有收到貿易商的自行通知，也就是下週暫停出貨。但這個完全是貿易商自己主動通知農會，與中國官方無關，所以也沒有媒體所述，中國從下週起禁止台灣蓮霧輸出。

邱議瑩也質疑，為什麼會有特定媒體做這樣的報導，而且還是媒體主動聯絡六龜農會「聽說你們的蓮霧被貿易商通知暫停輸出」。她認為，如果是有特定媒體配合中國當打手，企圖影響台灣的農產品價格銷售，這是非常不道德。

她也希望，如果有心人士要故意操作讓台灣農產品崩盤，應該要由全體國民一起出來抵制惡劣媒體行為，甚至國人用自己的力量賣出台灣農產品；或是透過農委會和各界努力合作，不只外銷，還能讓國人用新台幣下架農產品。

(中央社)