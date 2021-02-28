周華健全新巡演《少年俠客》首站台北小巨蛋將於4月登場，由於疫情無法飛回香港陪家人過年的他，農曆年難得與太太、兒子待在台灣享天倫樂，打趣笑說年假過的很「樸實」，「今年過年那兒都不能去，找親朋好友來家裡過些日常生活也挺不錯」。演唱會倒數一個半月，甫過完農曆年假期的周華健立即投入一連串緊鑼密鼓練團備戰，人來瘋的他趁彩排開工索性在練團室辦起「春酒宴」，各種食物包括蛋糕、炸雞等滿擺滿桌，從下午茶一路吃到晚餐，為了演唱會最近開始飲食控制的周華健面對最愛的波士頓派，很克制地只吃了一口，沒想到晚餐時竟又叫了高熱量的炸雞大快朵頤，讓工作人員忍不住吐潮：「說要控制身材攏系假ㄟ。」

本著「我吃故我在」愛吃精神的周華健很喜歡大夥一起吃飯感覺的周華健，每天練團最期待的一件事「晚餐要吃啥」，享受跟工作結束後跟朋友吃晚飯相聚的時光；對於「控制飲食」這件事暫時拋諸腦後的周華健樂天地笑說：「反正我過年期間吃的很克制，量體重有瘦一公斤！練團很辛苦的！要用美食慰勞大家一下！」用美食讓剛開工練團充滿歡樂氣氛的周華健，其實是把彩排當成「收心操」，由於練團時只要導演組的工作人員在，就會在他練唱的譜架上貼「倒數xx天」這幾個字當成提醒，讓周華健笑說：「說也奇怪，原本想說過完年還可以輕鬆一下，看到這幾個字感覺好像鬧鐘在提醒要上緊發條，讓我開始也感受到演唱會倒數的緊張氣氛了。」

周華健將於4月五度攻蛋。（滾石唱片提供）

五度攻台北小巨蛋的周華健，這次以「少年」、「俠客」雙主題貫穿及延伸演唱會內容，從舞台、特效到歌單都將以全新面貌呈現，歌單部分目前已大致底定所有曲目，形容這次曲目是「黃金歌單」的周華健笑說：「絕對能照顧到每個族群！」其實，想滿足鐵粉需求的周華健，一開始跟工作人員討論曲目時，曾一度想把唱過無數次的〈花心〉及〈朋友〉這幾首經典都拿掉，沒想到這一刪讓導演趕緊跳出來「護航」說：「華健哥可能一年唱很多次這些歌，但歌迷是隔三、四年才能聽到你唱一次現場，這些歌如果都沒唱，會讓很多買票的人會覺得很可惜。」

(中時 )