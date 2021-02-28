女星何如芸和美侖飯店董事王敏錡育有一對兒子，孩子正在新加坡求學，而母子日前因疫情分離近10個月後，終於在去年12月相聚，何如芸當時開心曬出與兒子的街頭同框照，不過何如芸今（28日）則在發文感嘆，和孩子團聚後她才發現，14歲的大兒子Brian已長大成少年「我突然不知道怎麼和他相處，手足無措」。

何如芸今在臉書發文透露，她為兒子Brian找第一次世界大戰的歷史資料，自認英文不是很好的何如芸，為此花了一整晚找資料、整理，並讀過一次要為兒子說明，不過Brian深夜則傳訊息給她說：「媽媽我要睡覺了！妳可以把大概傳給我，我明天看嗎？」讓何如芸直呼：「我等了一晚，實在很想發火，但我還是馬上照做」。

Brian的學校要考「第一次世界大戰」的歷史，新加坡的中文書籍不多，他在台灣的小學也沒讀過，完全一頭霧水， 他問我：媽媽！妳可以翻成英文給我看嗎？ 我的英文真的也很破呀！ 我花了一個晚上時間上網找資料，還把戰後所有簽訂的條約整理出來，仔細讀...

何如芸 Michelle Ho 發佈於 2021年2月27日 星期六

何如芸也提到，母子日前隔了10個月沒見面，大兒子Brian已長大成少年「我突然不知道怎麼和他相處，手足無措」，何如芸的提議被拒絕「我想陪伴他做的所有事他都另有安排，我常常只能看著他的背影，我錯愕彼此的陌生，我想生氣都不敢發脾氣，因為相聚的時間太珍貴！」

但何如芸也站在孩子立場心疼寫下：「那麼久沒和媽媽生活，孩子也經歷了一段艱苦適應的過程吧！」何如芸也因此去請教兒童青少年的心理醫生，了解應如何和孩子互動，何如芸揪心說，她一直在學習怎麼做媽媽「我最希望的，是可以做他最好的朋友，最堅強的後盾，也是最美好的榜樣！」字裡行間滿是母愛，讓人動容。

李冰冰48歲生日笑收趙麗穎驚喜 雙姝嘟嘴同框畫面太美
Albee節目公開素顏 衣服沒穿好超兇車頭燈搶鏡
昔分手周杰倫失控痛哭 侯佩岑罕談前任：誰都有過去

(中時新聞網)

#何如芸