藻礁公投連署27日已累積達近24萬份，距第二階段連署法定門檻僅差5萬多份。全國校園連署總召、東大學生謝瑞恩28日表示：「等到奇蹟了」，並期盼能衝破50萬；中部連署發起人東大教授林惠真則指出，對連署過關「非常樂觀」，若成案後，要再發起更多的對談及思考，讓民眾深入認識藻礁的珍貴。

藻礁公投連署份數在228連假期間暴增，27日累積達23萬9392份，距法定門檻29萬份，僅差近5萬多份；與環保團體自設的「安全門檻」35萬份，僅差約11萬份。對發起中部珍愛藻礁公投連署的東大生命科學系特聘教授林惠真、學生李坤璋與景觀系學生謝瑞恩及支援社團、民眾等人，猶如注入一針強心劑。

各地環團積極推動藻礁公投連署，曾任一中校長的台北市副市長蔡炳坤（右）、現任校長林隆諺（左）及東大教授林惠真（中）等人日前呼籲民眾響應連署。（資料照片／陳淑芬攝）

藻礁公投連署發酵，各校園響應設連署攤位。（東大學生謝瑞恩提供／陳淑芬台中傳真）

藻礁公投連署在各地發酵，各校園響應設連署攤位。（東大學生謝瑞恩提供／陳淑芬台中傳真）

林惠真指出，228連假雖然郵局沒提供郵寄服務，但大批連署書透過快捷送抵，根據統計，26日有6萬份、27日有3萬份，截至27日為止已達23萬9392分，自3月10日起須啟動編冊作業，並須在3月17日前送抵中選會。

至於連署是否能達標？林惠真強調，「非常樂觀」，很多支持者在最後才寄出連署書，各地連署據點及志工目前正陸續送件進來。她指出，連署發酵是大家齊心努力的結果，社會議題運動必須持續滾動、不放棄，經各地社團、環保志工札實推動、校園積極響應、網紅及各界意見領袖也都站出來，引起民眾及粉絲關注。

全國校園聯署攤位總召謝瑞恩指出，東大自去年10月起即設置連署攤位，當時每天連署份數根本不到100份，大家都很絕望；現在「等到奇蹟了」，目前校園志工學生約有400多人，已分頭在各校園設攤展開為期一周的校園連署，下周起則由志工自行決定是否再持續連署。

謝瑞恩28日到多所大學了解連署狀況。他說，台大、政大等北部大學的支持度都很高，很多師生自發性推廣。其中，最引人矚目的是的是東海大學各界發起響應，共設5個連署據點，尤其，東海大學生科系更師生全體動員起來。他希望連署份數能破50萬，展現出民意重視程度，讓政府有所警惕，審慎評估，不能草草過關。

若藻礁公投闖關成案，下一步要如何推動？林惠真表示，要讓民眾了解藻礁的珍貴及環境保護的倫理。她並比喻，一般人在爐灶短暫缺乏柴火時，絕對不會拿出珍貴的家傳檜木來燒。

謝瑞恩則指出，在公投前的6個月是最重要關鍵，要再積極舉辦座談及講堂，宣導藻礁的重要及發起公投的原委，讓民眾了解支持藻礁、反核能及使用天然氣是可同時成立的，不能被做狹隘解釋。

(中時 )