棉花糖休團8年，日前一次公布雙喜訊，帶來新曲〈親愛的朋友〉26 日數位全面上線，以及4月4日將舉辦環島旅人計劃 拾週年復刻場的好消息，新單曲〈親愛的朋友〉MV今於新成立的棉花糖katncandix2.0官方YouTube頻道首播，他們表示，「新開始，新頻道，好好耕耘之前需要大家先來追蹤，追蹤完，記得留言和我們分享你最想看棉花糖分享什麼，拍什麼呢！」 棉花糖奇蹟式回歸，兩人表示熟悉感要再重新建立、磨合，彼此都在調整步伐，非常確定的是現在走在同一條路上，一起回到專注的點；而無論是之前聽棉花糖或現在新加入的朋友，兩人一口同聲表示，「最重要的是因為棉花糖的音樂而凝聚在一起」。

棉花糖休團8年宣告回歸。（環球唱片提供）

〈親愛的朋友〉MV裡有一幕是棉花糖和飾演10年的同窗好友們，一起衝象山看夜景，當晚氣候舒爽，讓久別近8年再度合體的主唱「小球」莊鵑瑛與團長「老闆」沈聖哲，直呼可以一起工作是很愉快的事，而小球也不時在一旁偷偷觀察很久沒拍MV的聖哲，她爆料以前拍MV聖哲都很害羞，沒有一直在幕前的聖哲也坦言有點緊張，而過了那麼多年，是不是還那麼閉俗呢？大家快去看MV感受一下吧；聖哲則表示，〈親愛的朋友〉這首歌最初的發想是先有曲再有詞，歌詞的主要概念來自於小球，加上自己很喜歡公路電影，因此讓MV有像公路電影般的舖陳。

(中時 )