香港藝人李克勤出道36年，是少數橫跨1980-2020五個年代仍享有知名度及定期推出新作的歌手。只不過他近年將事業轉往大陸發展，較少出現在港媒面前，直到日前和另一名香港影星莫家淦相約踢足球，近照才終於曝光，根據《香港01》報導，李克勤的老態盡出，被評語「面佈皺紋兼雙眼無神急衰老10歲」。

莫家淦25日透過社群網站貼出和李克勤一起踢足球的合影，畫面中，兩人穿著亮橘色上衣、黑色運動褲，屬於同一隊，莫家淦興奮的還原當時球場上的激烈纏鬥，「這個組合的一節，小勝三比一！首先攔截對方攻勢，再加上十數下小組撞牆，兩個假身，三下插花，底線傳中，頭拳橫傳，窄角度抽射…總之精彩了！最後，謝謝克勤包紅包！」

根據《香港01》報導，今年53歲的李克勤體格因長年運動維持得很不錯，但是臉部明顯老化不少，由於露齒笑，眼角長出不少細紋，不如以往有精神，臉上也佈滿密密麻麻的紋路，大呼李克勤「素顏的樣子彷彿一下子老了10歲！」不過，許多港網友紛紛跳出來替李克勤聲援，「是人都會老」、「能夠老是褔氣，除非英年早逝」、「都53歲啦，有皺紋好正常，跟同年比已經算不錯啦」、「剛剛踢完球，體力透支，是正常人都會累的啦」、「男人有些皺紋更加有魅力」等，幾乎一面倒認為李克勤算保養得宜，並沒有老得那麼誇張。

李克勤早年模樣俊俏。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)