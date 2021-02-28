朝陽科大飛航系購置SVH-4直升機，提供學子操作訓練使用，從航空基礎教學到飛行專業培訓，都有完整課程。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

為接軌國際，朝陽科大特別聘請丹麥機師指導學生操作全動式飛行模擬器。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

2021大學暨技職校院多元入學博覽會在北中南同步登場，各大學卯足勁展現學校特色，其中，朝陽科大以今年新設的「飛行與民航人員技術系」為重點，標榜是除空軍官校外、全台唯一可培訓專業飛行人員的大學科系，備受矚目，吸引許多考生及家長詢問。

朝陽科大校長鄭道明指出，校內航空學院設有航空機械系、飛行與民航人員技術系，也積極籌設航空運務系。朝陽為打造全台唯一航空學院，至今已斥資5億元建設軟硬體相關設施，而新建的航空大樓預計5月落成啟用，將提供學生更完善的學習場域。

鄭道明說，校內規畫有占地250坪飛機操作實作機庫及操作區，擁有UH-1H直升機、SVH-4訓練用直升機、兩架Cessna-172定翼機供學生訓練飛行設備操作，另有兩架全動式六軸模擬飛行訓練器，也建置747-400及777-300ER基礎儀表模擬訓練儀等。近年與長榮航空飛行學院、澳洲Airways Aviation等校簽訂訓練合作，並與威翔、漢翔、亞洲、華信等航空公司締結合作夥伴。

朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，朝陽科大飛航系以飛行及飛行衍生的技術專業為主軸，學生從大一開始及高度與職場連結，有意投入飛行或航務、飛航管制、機場空側安全管理領域的學生都可選讀，若有興趣從事飛行工作還可赴美訓練。

配合航太產業發展趨勢，朝陽科大積極朝國際化邁進，校方強調，已連續4年進榜英國泰晤士高等教育全球最佳大學，也接連榮登世界大學影響力排名301-400、亞太地區最佳大學排名300＋等，同時延攬來自世界10餘國優秀師資任教，讓學子更具國際競爭力。

(中時 )