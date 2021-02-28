「政治壓力再大，都壓不壞鳳梨」，副總統賴清德28日前往台南市官田區，出席政府媒合加工業者採購國產鳳梨座談會，他說，中國片面取消台灣的鳳梨進入中國市場，也影響農民生產行銷的規畫，呼籲國人多吃鳳梨、多挺農民，要讓中國知道，即便政治壓力再大，都壓不壞鳳梨，也無法改變鳳梨的甜美。

賴清德表示，台灣的鳳梨很好吃，中國的人民也很喜歡，檢疫也沒有問題，特別是從去年10月19日之後，台灣銷往中國大陸鳳梨有500多批，100％合格，但中國卻片面、突然之間用莫須有的原因，違反國際規範，取消台灣的鳳梨進入中國市場，也影響農民生產行銷規畫。

因此今天蔡英文總統到高雄，行政院長蘇貞昌到屏東，賴清德和台南市長黃偉哲及台南市的立委，共同到台南支持農民。賴清德說，「我們要讓中國知道，即便政治壓力在大，都壓不壞鳳梨，也無法改變鳳梨原有的甜美」，敬請國人大力支持農民，一起度過這次危機。

至於國民黨立委林為洲在臉書發起吃鳳梨活動，呼籲全國成年公民每人吃4顆，就可以消化全部銷售中國的總量。賴清德回應說，「1人多吃1顆多鳳梨，就可以度過這次危機」。

賴清德表示，根據估算，銷往中國大陸鳳梨大概為4.2萬公噸，換算成顆是3000多萬顆，每個人只要多吃1顆多就可以度過這次危機，解決這次的問題，如果能吃到4顆更好。

賴清德也強調，更重要的中長期的問題，也是蔡英文總統不斷強調的，要國際多元行銷，因次政府同時也鼓勵國內食品加工業者，提升品質、銷往國際，把危機化為轉機，才能在實質上、長期對農民產生助益。

(中時 )