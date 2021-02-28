前TVB女星梁靖琪（Toby）27日迎來38歲生日，老公施雋賢和閨密團「七魔女」都齊聚替她慶生，而凍齡視后佘詩曼近況也跟著曝光，吹彈可破的少女肌膚，完全不像45歲，一點也不輸小8歲梁靖琪，令人驚艷不已。

梁靖琪27日過生日，老公施雋賢不僅送上玫瑰花束，還告白她就是自己的一切，感謝她對家庭的付出，並甜蜜表示「I Love You To The Moon And Back（我愛你比任何東西都要多）」。

佘詩曼近照不像45歲。(圖／翻攝自IG)

而她的閨密團「七魔女」佘詩曼、鍾麗淇、文頌嫻、姚樂怡、周家蔚、湯盈盈也齊聚替她慶生，只見佘詩曼臉上根本看不出歲月痕跡，皮膚緊緻無瑕疵，和小8歲梁靖琪也無違和，宛如20多歲的少女，不似實際年紀的45歲。

佘詩曼2018年以宮廷劇《延禧攻略》的「嫻妃」再攀人氣高峰，去年在《燕雲台》中從少女演到老婦，演技再獲得肯定，在大陸身價狂漲，戲劇、廣告和商演邀約不斷，被推測身家破1億港幣(約台幣4億元)。

不過事業有成的她，至今仍小姑獨處，外界也相當好奇她的感情生活，之前她受訪時透露，年輕時戀愛大過天，不過現在成熟了，她會選擇有才華，並欣賞她優點的另一半。

而她因為事業，沒太多時間想感情的是，但她依舊嚮往婚姻，「我相信我會找到的」，但也不後悔先衝事業而沒先結婚，「我覺得如果沒結成的話，那肯定他不是最適合我的。」

(中時新聞網)