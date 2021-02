前TVB女星梁靖琪(Toby)27日迎來38歲生日,老公施雋賢和閨密團「七魔女」都齊聚替她慶生,而凍齡視后佘詩曼近況也跟著曝光,吹彈可破的少女肌膚,完全不像45歲,一點也不輸小8歲梁靖琪,令人驚艷不已。

梁靖琪27日過生日,老公施雋賢不僅送上玫瑰花束,還告白她就是自己的一切,感謝她對家庭的付出,並甜蜜表示「I Love You To The Moon And Back(我愛你比任何東西都要多)」。

佘詩曼近照不像45歲。(圖/翻攝自IG)

而她的閨密團「七魔女」佘詩曼、鍾麗淇、文頌嫻、姚樂怡、周家蔚、湯盈盈也齊聚替她慶生,只見佘詩曼臉上根本看不出歲月痕跡,皮膚緊緻無瑕疵,和小8歲梁靖琪也無違和,宛如20多歲的少女,不似實際年紀的45歲。

佘詩曼2018年以宮廷劇《延禧攻略》的「嫻妃」再攀人氣高峰,去年在《燕雲台》中從少女演到老婦,演技再獲得肯定,在大陸身價狂漲,戲劇、廣告和商演邀約不斷,被推測身家破1億港幣(約台幣4億元)。

不過事業有成的她,至今仍小姑獨處,外界也相當好奇她的感情生活,之前她受訪時透露,年輕時戀愛大過天,不過現在成熟了,她會選擇有才華,並欣賞她優點的另一半。

而她因為事業,沒太多時間想感情的是,但她依舊嚮往婚姻,「我相信我會找到的」,但也不後悔先衝事業而沒先結婚,「我覺得如果沒結成的話,那肯定他不是最適合我的。」

(中時新聞網)