義守大學蘇文儒（中）今天對輔仁大學貢獻16分、7籃板。（大專體總提供）

109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽在新北市新莊體育館進行，義守大學在首戰傷了當中鋒呂威霆，今天面對輔仁大學賽前「戰神」邱子軒也因為腳有點不舒服休兵，義大靠著第2節單節27比11攻勢奠定雙位數領先優勢，不過第4節面臨亂流，輔大將差距縮小到只剩3分，最終義大在驚濤駭浪中89比85力克輔大，收下3連勝。

賽後義大教練謝玉娟和今天攻下UBA生涯最高26分的劉承彥坦言沒預期8強賽前3戰就收下3連勝，增加了球隊前進4強的機會，不過義大原本超過20分的領先，在第4節出現危機，輔大在莊瑋杰單節11分帶動下開啟追分氣勢，單節更狂轟34分，讓謝玉娟和球員嚇出一身冷汗，謝玉娟表示，願意給球員機會，不過就是要考驗心臟，球員也會因為很想上場卻表現不佳自責，她鼓勵大家如果想走得更遠，就要認清自己不足之處繼續加強。

謝玉娟賽後也肯定劉承彥的表現，認為要給他鼓勵，「承彥之前腳受傷，讓他這台『法拉利』發動的『引擎』怪怪的，球隊需要他衝出來，而他今天做到了，他的帶動很重要。」

對於單場得分創UBA生涯新高，劉承彥表示就是把握機會，賽前也擔心球隊今天少了邱子軒、呂威霆會很難打，但大家都要努力去拚，自己進球後信心也跟著來，雖然沒想過可以在明天休兵前完成3連勝，但第1場是最難打的，拿下後球隊越來越順，團隊氣氛也更好，剩下的比賽繼續加油。

義大此役5人得分雙位數，除了劉承彥，蘇文儒挹注16分、7籃板，陳品銓15分，白曜誠和蒲國倫各11分；輔大林哲霆17分全隊最高，李沛承飆進5記三分球搶下17，得分集中在第3節的莊瑋杰11分，隊長魏嘉豪10分、10助攻。

輔仁大學莊瑋杰（左）單節狂飆11分。（大專體總提供）

輔仁大學李沛澄飆進5記外線，拿下17分。（大專體總提供）

(中時 )