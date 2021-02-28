美女主播劉祝華現在是財經台的主播及節目主持人，她婚後育有一子，然而在迎來兒子之前，她其實歷經了2次流產，還親手將孩子沖進馬桶，劉祝華至今無法忘懷當年的痛苦，她也希望分享自己的經驗，鼓勵走在同一條路上的女性們，「加油！這條路很辛苦，有時候很孤單，但很值得！加油。」

劉祝華日前在臉書發文，第一次流產是在孕期滿8周時，當時她因為出血到醫院檢查，在候診時去上廁所，沒想到才剛蹲下就聽到噗通一聲，竟然有半個拳頭大的血塊掉進馬桶，她嚇得癱軟在一旁，不停地想「孩子……沒了嗎」、「該找醫生來救他嗎？可是他掉出來了啊」。

一直到老公來敲門關心她，劉祝華才強迫打起精神，雙手合十對無緣的孩子說，「媽咪要跟你說拜拜了，如果你還記得回來的路，記得再回來找媽咪。」之後便忍痛按下沖水紐，看著孩子被沖走，之後她再懷了一胎，也是在第8周流產，「這次讓我有較長的時間做準備…準備道別，因為胚胎遲遲沒有心跳，其實早就該割捨了只是我捨不得！」

最後一次懷孕時，孕期進入第7個月的某天早上，劉祝華蹲下打開掃地機器人時突然出血，「滴滴答答，紅色鮮血滴落在白色地磚上顯得更驚悚；5天後一直到醫護人員把我推進產房的前一刻，我都不敢相信我這輩子可以把孩子平安的生下來。」所幸最後順利生下兒子，她也希望能鼓勵那些失去寶寶的媽媽，「努力過才能無憾無尤」。

(中時新聞網)