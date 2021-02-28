明天就進入3月了，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬龍、牛、鼠、虎、兔的人在3月第一周的運勢非常旺，不但事業運上升，屬龍、牛、鼠、虎的財運更是暴漲，大賺特賺，屬兔人則是愛情事業兩得意，還會吸引到貴人的幫助。

▍1.生肖龍

屬龍人在求財方面都能達成所願，周一、周五「三合」，周二「六合」，上班族好好努力會受到來自長官的表揚，人氣明顯較之前旺盛，薪水有漲幅。經商的有發財機會，大賺特賺，有望擴大經營，感覺賺錢特別容易。

▍2.生肖牛

屬牛人周二「三合」，周五「六合」，盡情的發揮自己的智慧與能力，投入和回報成正比。金錢運勢有機會提高，求財順利，要是有重要的商務活動可以安排在這幾天。會有偏財降臨，可說是驚喜不斷，應該好好把握。

▍3.生肖鼠

下周屬鼠人周一「三合」，周六「六合」，在良好人際關係的輔助下，將會獲得更多發展和進財的好機會。認真努力做事就會有回報，功夫不白費。適合表現自己，積極求財入帳機會多，能夠讓荷包快速鼓起來。

▍4.生肖虎

屬虎人下周是心想事成的一周。周三「三合」，周四「六合」，收入穩步上升，投資獲利不少。生活中收支平衡，適合存款或買些理財產品，讓財富穩定增長。周三、周六有望看到成果，財富更上一層樓。手裡錢多，心情愉悅，好運來了就不走。

▍5.生肖兔

屬兔人周三「六合」，周四「三合」，事業運上升，工作中大放異彩，才華得以施展，能力得到認可。如此優秀會吸引到貴人，也吸引了身邊的異性，週五有「紅鸞」桃花入命，單身者有很大機會與心儀的對象密切來往。

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(中時新聞網)