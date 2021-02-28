儘管美中關係緊張，且華盛頓發出威脅稱不符合美國會計標準的企業將被退市，但從2020年開始在美國各證交所出售股票的中國企業數量仍創下10年來的新高。佛羅里達大學的一項研究顯示，2020年共有32家總部位於中國的企業首次赴美上市。這些企業通過首次公開募股（IPO）融資約121億美元，為阿里巴巴在紐交所創下最大規模IPO紀錄以來的最高值。

該報告作者、佛羅里達大學金融學教授傑伊里特表示，雖然有關言論甚囂塵上，包括美國國會要求中企退市，但中國企業仍繼續在美上市。2020年非常踴躍，且2021年將繼續保持這種趨勢。

金融諮詢企業藍衫集團的負責人加里德沃查克說，對中國企業來說，赴美上市能接觸到更多投資者，從而獲得更高估值，例如，美國市場有眾多知識淵博的生物技術投資者，所以生物技術企業很可能會找到了解其業務與潛力從而願意給予其相應估值的投資者。

如今在美國股市上市的中國企業超過200家，總市值超過2兆美元，但美國監管機構未被允許審查相關帳目。擔負保護投資者責任的美國證券交易委員會（SEC）2020年發出警告稱，就對總部位於中國的那些公司執行高質量的披露標準而言，該機構的能力可能受到嚴重限制。

不過對投資者來說，儘管風險可能較高，但回報率也很高。美國金瑞基金首席投資官布倫丹艾赫恩說，中企普遍能為美國投資者提供豐厚回報，如果回到20年前被問將持有什麼股票，幾乎每個投資者都會說買亞馬遜的股票。但現實是2000年6月上市的網易的業績兩倍於亞馬遜：過去21年的回報率為18,000％，而亞馬遜的回報率為8,700％。

為消除美國審計機構的不滿，美國國會2020年通過或將迫使中國企業從美國退市的《外國公司問責法案》（HFCA）。一些專家聲稱法案涉及的條款幾乎將包括所有中國企業。

如今要看SEC和拜登政府如何解讀HFCA。鑑於數兆美元的投資正岌岌可危且（美國）經濟依然疲弱，專家們懷疑美國是否會禁止所有中企在美上市。榮鼎集團數據顯示，截至2020年底，美中的雙邊股票和證券持有總額高達3.3兆美元。如果非常嚴格解讀（HFCA），幾乎所有中國企業都有可能與中國政府存在某種關聯，斯蒂文斯理工學院商業教授喬治卡爾霍恩說，但我認為最終該法案將不會被如此解讀。

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