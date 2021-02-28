根據華南美國商會的一項最新調查，儘管擔心北京與華盛頓之間的摩擦2021年可能加劇，但在中國南方運營的大多數中小企業仍計劃留在中國。除了在華美企，調查對像有12％來自歐洲，18％來自日韓、東南亞以及大洋洲。

南華早報報導，95％的受訪企業表示，他們無意與中國脫鉤。儘管許多商界領袖預計拜登政府在高科技設備等方面將保持強硬對華立場。但商界普遍認為，拜登政府會從不同角度看待美中關係。

華南美國商會會長哈利賽亞丁在一份聲明中表示，預計雙方將迎來一個相當長的蜜月期，在此期間，雙方將有機會審視彼此的分歧，評估對雙方都重要的事情，並開始友好和相互尊重的對話。

超過一半參與調查的公司稱，美國的關稅對他們的業務產生了負面影響。而貿易戰並非困擾這些在華南外企的唯一問題。四分之三受訪企業稱，業務受到疫情造成的簽證和旅行限制的影響。但中國仍是55％企業的首選投資地，較2019年提高10個百分點。

日經亞洲評論26日文章指出，由於高管陷入麻煩，美國一些公司預計在華投資規模變小。根據周五公佈的一項最新調查，儘管美國公司對在中國的商業前景持樂觀態度，但也在縮減新投資的規模。

華南美國商會會長哈利賽亞丁表示，根據他與會員企業的交談，這一部分是因為疫情和相關的旅行限制阻礙了高級管理人員返回中國主持工作，若沒有高管在現場，就很難說服總部的董事會進行大型綠地投資和擴張。

根據有關調查，在所有191家受訪企業中，84％的企業對商業前景略有樂觀，高於去年的71％。大多數受訪企業表示，他們2020年在中國的投資回報率高於其他地方。表示中國將是今年首要投資目標的企業比例從45％升至55％，而打算將投資轉移到其他地方的比例減半至19％。

對華投資的持續興趣與美國商會2月17日發布的一份報告相呼應。該報告警告稱，若美國公司將在華投資減少50％，美國GDP的損失可能高達5,000億美元。報告發現，若終止對中國的半導體銷售，僅美國半導體行業就可能損失540億至1,240億美元。

(工商 )