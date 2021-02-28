女星趙小僑日前宣布懷孕，未料在第二次產檢時，發現16週的寶寶胎停，趙小僑和老公劉亮佐都心痛不已，而趙小僑在今（28日）做引產手術，她也在臉書寫下：「今天正式來跟寶寶說再見了，希望過程平安順利」，發文讓網友都心疼不已，不過當趙小僑一抬頭，就看到手術台有7個花辮，也讓她正能量說：「是好預兆」。

41歲趙小僑稍早到醫院做引產手術，她在臉書展現正能量寫下：「今天正式來跟寶寶說再見了，希望過程平安順利」，同時，她也曬出手術室視角說：「抬頭看見七個花辮是好預兆」，趙小僑堅強模樣讓人心疼，劉亮佐也陪在愛妻身邊，他發文指出：「準備正式啟動說再見的程序了，小僑很好、很勇敢，引產需要很長的時間，祝福一切順利」。

趙小僑臉書全文。（圖／取材自趙小僑 官方粉絲專頁臉書）

劉亮佐臉書全文。（圖／取材自劉亮佐 / Renzo Liu臉書）

網友也留言鼓勵：「先把身體養好，緣份到了孩子自然就會來」、「寶寶只是迷路了，很快就會再回來的，加油！」、「放寬心一切平安」、「辛苦了 早日康復 寶寶還會再回來的」、「健康身體。最重要！」、「抱抱~等你平安健康上片哦」。

趙小僑和大她12歲的劉亮佐在2016年結婚，小倆口近年積極生寶寶，而趙小僑經過人工受孕、試管後，在19日宣布懷孕的好消息，未料趙小僑在24日做第二次產檢時，卻發現16週的寶寶胎停，她難過說：「很抱歉不到一週的開心祝賀、振奮大家的氛圍，那麼快就跌落下來」。

不過夫妻都強打精神，強調：「意外是沒辦法防備的，我們千萬不能因為這種無法預知的恐懼而失去對生命的期待和努力」，而現在趙小僑目前將先以養好身體，是否要繼續拚生，之後再說。

(中時新聞網)