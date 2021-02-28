人類經濟與工業發展帶來的高碳排導致全球暖化，也帶來許多衝擊生存的氣候危機，國際減碳已成為全球共識，為讓大眾了解「碳中和」、 「零碳排放」的國際現況，中華核能學會將於3月10日邀集專家學者召開「2050年碳中和的挑戰-台灣將如何因應」座談會，也邀請政府官員說明「零碳排放」的構想與具體達標規劃時程。

中華核能學會理事長李敏表示，碳中和或零碳排放是指人類的活動所產生的溫室效應氣體，經由自然界的物理化學現象而消失，或透過工程技術補捉，使得大氣中的溫室效應氣體濃度不再增加，若再生能源發電無法調度，必須搭配其他儲能設施，才能維持供電的穩定。

李敏指出，核能發電是較有爭議的選擇，部分環保團體無法接受輻射生物效應的風險，認為核電廠有安全的疑慮，且對核廢料的處置有超乎常情的苛求，故反對核能發電，而微軟創辦人比爾蓋茲將氣候變遷是為威脅人類的兩大危機之一，他認為要減少二氧化碳的排放，必須依賴核能。

他說，以目前的科技能力來看，要達到零碳排放的境界不是一蹴可幾的，各國想要達到零碳排放，就必須考量自身的主、客觀條件，在充分科學數據的基礎上，務實規畫具體可行的能源政策。

為讓大眾了解「碳中和」、 「零碳排放」的國際現況、可行之政策或技術對經濟發展的衝擊，中華核能學會將在3月10日上午9時至下午15時於張榮發基金會舉辦「2050年碳中和的挑戰-台灣將如何因應」座談會，也發函環保署、經濟部能源局、與台電公司參與，請政府說明對「零碳排放」的構想與具體達標規劃。

(中時 )