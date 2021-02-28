雲林縣主辦今年的全中運將於4月17日至22日登場，吉祥物「雲凌王子」、「蘭心公主」氣囊風箏完工，兩隻各重5公斤，委製單位日前試飛成功，3月7日將在斗南田徑場公開亮相，當天也將限量贈送800個吉祥物彩繪風箏。

雲林縣風箏達人不少，曾遠赴法國、阿根廷表演，雲林縣府邀請雲林縣風箏委員會、亞洲國際風箏聯合會的風箏達人把雲凌王子、蘭心公主變身為風箏。

「雲凌王子」、「蘭心公主」吉祥物風箏委由風箏達人謝明章（左）伉儷手工打造，兩人手上拿的是蘭心公主風箏。（雲林縣政府提供）

3月7日早上10到下午5點在斗南田徑場登場的「風動雲林，箏霸110全中運」活動，將有應景的防疫英雄風箏，向防疫人員致敬。（雲林縣政府提供）

兩隻吉祥物風箏委由彰化縣風箏達人謝明章伉儷手工打造，夫妻倆花2個月完成，用材質最好的尼龍布製作，高度5公尺、重達5公斤，2隻共10公斤。

縣府表示，日前在斗南田徑場試飛，兩隻吉祥物風箏在引航風箏帶領下順利升空，隨著氣流變化忽胖忽瘦，整體效果不錯，為保持神祕感試飛10分鐘就收下，3月7日在「風動雲林，箏霸110全中運」活動正式亮相。

亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元表示，7日將有20幾名風箏達人到場，帶來各式各樣風箏表演，從5公尺到30公尺長的都有，其中「8＋特技風箏隊」將表演特技風箏，排出象徵雲林縣主辦110年全中運的「YL110」。

縣府表示，當天除賽事主題風箏亮相外，還有雲林農特產風箏，應景的防疫英雄、口罩風箏，小朋友喜歡的卡通人物櫻桃小丸子、藍色小精靈都會出席。

雲林縣沿海鄉鎮金湖國小、尖山國小、建陽國小、台興國小、口湖國小的110位同學也將帶著他們彩繪製作的110全中運吉祥物風箏到場放飛。

「風動雲林，箏霸110全中運」活動將於3月7日早上10到下午5點在斗南田徑場舉行，除風箏表演，還有全中運主題闖關遊戲，送吉祥物彩繪風箏限量800名、限時限量打卡送吉祥物墊板、雲林良品農特產設攤。

(中時 )